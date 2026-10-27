CGPSC को बड़ा झटका.. मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिका से गायब मिले 4 पन्ने, हाईकोर्ट ने अभ्यर्थी को मुआवजा देने का दिया आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका से चार पन्ने गायब मिलने के मामले में हाई कोर्ट ने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस पीपी साहू की एकलपीठ ने अभ्यर्थी नारायण दत्त तिवारी को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि उत्तरपुस्तिका से पन्ने गायब होने की जानकारी मिलने के बावजूद आयोग ने अभ्यर्थी को सूचित नहीं किया और न ही जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए।

बिलासपुर और वर्तमान में नया रायपुर निवासी नारायण दत्त तिवारी ने वर्ष 2018 में जारी विज्ञापन के आधार पर राज्य सेवा परीक्षा के लिए आवेदन किया था। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के बाद उन्होंने मुख्य परीक्षा दी, लेकिन परिणाम में उनका नाम नहीं आया।

इसके बाद उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत अपनी उत्तरपुस्तिका की प्रति मांगी। जांच करने पर पता चला कि सामान्य अध्ययन-पांच के प्रश्नपत्र में पृष्ठ क्रमांक 17 से 20 तक गायब थे। इन पन्नों पर प्रश्न क्रमांक 9 से 12 तक के उत्तर लिखे जाने थे, जिनके कुल अंक 30 थे। मूल्यांकन के दौरान सामने आई थी गड़बड़ी याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि आयोग को मूल्यांकन के दौरान ही उत्तरपुस्तिका से पन्ने गायब होने की जानकारी मिल गई थी। इसके बावजूद अभ्यर्थी को सूचना नहीं दी गई और न ही प्रभावी जांच की गई। इससे उसे मानसिक परेशानी हुई और न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। याचिका में 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की गई थी।