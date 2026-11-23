नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महंगाई भत्ता अब राहत के बजाय आर्थिक चिंता का विषय बन गया है। जनवरी 2017 से जुलाई 2026 तक के नौ वर्षों में शासन द्वारा कुल 86 माह का डीए एरियर्स रोके जाने से कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है।

देय तिथि से भुगतान न होने के कारण प्रत्येक कर्मचारी को न्यूनतम तीन से अधिकतम छह लाख रुपये तक की सीधी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है, जिससे उनकी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन प्रभावित हो रहा है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने इस मुद्दे पर शासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई के अनुपात में देय तिथि से ही भत्ता स्वीकृत करने का नियम है, ताकि कर्मचारी आर्थिक जद्दोजहद से बच सकें। इसके विपरीत राज्य में देय तिथि से भत्ता न देकर एरियर्स की राशि को लगातार लंबित रखा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोरोना काल में भत्ता फ्रीज रखने के अलावा अन्य वर्षों में भी किस्तों का एरियर्स रोका गया है। एसोसिएशन ने कर्मचारियों के हित में समस्त लंबित एरियर्स के तत्काल भुगतान की मांग की है।