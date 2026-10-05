पानी समझकर बोतल से महुआ शराब पी गया 3 साल का मासूम, चिरमिरी-अंबिकापुर में इलाज के दौरान तोड़ा दम

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर: घर में प्लास्टिक की बोतल में रखी महुआ शराब को पानी समझकर पीने से तीन साल के मासूम की मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे खड़गवां, चिरमिरी होते हुए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया था, जहां उपचार के दौरान चार अक्टूबर को उसने दम तोड़ दिया।

जानकारी के अनुसार मृतक मनीष कुमार पिता शिवलाल सिंह (तीन) निवासी ग्राम दुलापुर काशिमुड़ा थाना पसान, जिला कोरबा का रहने वाला था। स्वजन ने बताया कि 29 सितंबर की शाम करीब चार बजे मनीष घर में खेल रहा था। घर में प्लास्टिक की बोतल में महुआ शराब रखी हुई थी, जिसे मासूम ने पानी समझकर पी लिया।

कुछ देर बाद वह उल्टी करने लगा। मां फूलकुंवर ने पिता शिवलाल को इसकी जानकारी दी। पिता शाम सात बजे घर पहुंचे तो उस समय बच्चे की हालत ठीक बताई गई। अगले दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। स्वजन उसे लेकर खड़गवां अस्पताल पहुंचे, जहां से चिकित्सकों ने चिरमिरी रेफर कर दिया। चिरमिरी में भी हालत में सुधार नहीं होने पर उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। यहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।