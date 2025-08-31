मेरी खबरें
    Indian Railways News: बिलासपुर जोन के यात्रियों को बड़ी सौगात, अब छोटे स्टेशनों पर फिर से रुकेंगी एक्सप्रेस ट्रेनें

    CG News: बिलासपुर जोन में कोरोनाकाल से बंद कुछ ट्रेनों का अलग-अलग स्टेशनों पुन: ठहराव शुरू हो रहा है। इन ट्रेनों के ठहराव को रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। अब इन स्टेशनों में यात्री संबंधित एक्सप्रेस ट्रेनों से गंतव्य के लिए यात्रा कर सकते हैं। इन ट्रेनों के ठहरने से स्टेशनों की रौनकता लौटेगी।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 09:55:38 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 09:55:38 PM (IST)
    Indian Railways News: बिलासपुर जोन के यात्रियों को बड़ी सौगात, अब छोटे स्टेशनों पर फिर से रुकेंगी एक्सप्रेस ट्रेनें
    अब छोटे स्टेशनों पर फिर से रुकेगी एक्सप्रेस ट्रेनें

    HighLights

    1. अब छोटे स्टेशनों पर फिर से रुकेगी एक्सप्रेस ट्रेनें
    2. ट्रेनों के ठहराव को रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिल गई
    3. रंग लाया केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का प्रयास

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। कोरोनाकाल से बंद कुछ ट्रेनों का अलग-अलग स्टेशनों पुन: ठहराव शुरू हो रहा है। आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू के प्रयासों से बिलासपुर संसदीय क्षेत्र, छत्तीसगढ़ एवं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को मिली बड़ी सौगात मिली है। इन ट्रेनों के ठहराव को रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। अब इन स्टेशनों में यात्री संबंधित एक्सप्रेस ट्रेनों से गंतव्य के लिए यात्रा कर सकते हैं। इन ट्रेनों के ठहरने से स्टेशनों की रौनकता लौटेगी।

    क्षेत्रवासियों की यह बहुप्रतीक्षित मांग थी कि उनके नज़दीकी स्टेशन पर सभी प्रमुख ट्रेनों का ठहराव हो, ताकि यात्रा सुगम और सुविधाजनक हो। इस पर आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने स्वयं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर पत्र सौंपा और क्षेत्र की जनभावना को सामने रखा।

    उनका यह प्रयास सफल रहा और बिलासपुर संसदीय क्षेत्र सहित दक्षिण पुर्व मध्य रेलव जोन जिनका मुख्यालय बिलासपुर है। इस क्षेत्र में आने वाले विभिन्न ट्रेनों के ठहराव को बहाल किए गए हैं। यह निर्णय न केवल यात्रियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि क्षेत्रीय विकास, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य और पर्यटन को भी नई गति देगा।

    जानिए कौन सी ट्रेन किन स्टेशनों पर ठहरेंगी

    18236/18235 बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस-बेलगहना-

    18236/18235 बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस-करगीरोड

    15160/ 15159 दुर्ग-छपरा एक्सप्रेस-बेलगहना

    18478/18477 योगनगरी ऋषिकेश-पुरी एक्सप्रेस-बेलगहना

    18236 /18235 बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस-खोंगसरा

    18258/18257 चिरमिरी-बिलासपुर एक्सप्रेस-खोंगसरा

    18258/ 18257 चिरमिरी-बिलासपुर एक्सप्रेस-पेंड्रारोड

    18114/ 18113 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस-गतौरा

    18030 /18029 शालीमार-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस-बिल्हा

    12856/12855 इतवारी-बिलासपुर एक्सप्रेस - बिल्हा

    18240/ 18239 इतवारी - कोरबा एक्सप्रेस - बिल्हा

    15160/15159 दुर्ग - छपरा एक्सप्रेस - बिल्हा

    18110/ 18109 टाटानगर - इतवारी एक्सप्रेस - ब्रजराजनगर-

    20808/20807 अमृतसर - विशाखापत्तनम एक्सप्रेस - बेलपहाड़-

    11752/11751 चिरमिरी - रीवा एक्सप्रेस - बैहाटोला

    18204/18203 कानपुर - दुर्ग एक्सप्रेस - उमरिया

    18756/ 18755 अंबिकापुर - शहडोल एक्सप्रेस - अमलाई

    18204/ 18203 कानपुर - दुर्ग एक्सप्रेस - बिरसिंहपुर-

    15160/ 15159 दुर्ग - छपरा एक्सप्रेस - चंदिया रोड-

    18110/ 18109 टाटानगर - इतवारी एक्सप्रेस - किरोडीमल नगर-

    18756/18755 अंबिकापुर - शहडोल एक्सप्रेस - करंजी

    11752/11751 चिरमिरी - रीवा एक्सप्रेस - पाराडोल

    12852/12851 एमजीआर चेन्नई सेंट्रल - बिलासपुर एक्सप्रेस मल मरोड़ा-

    11752 /11751 चिरमिरी-रीवा एक्सप्रेस-धुरवासिन-

    18238/ 18237 अमृतस -बिलासपुर एक्सप्रेस - हथबंध-

    18030/18029 शालीमा -लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस-देवबलोदा चारोदा

    क्षेत्र के रहवासियों को मिलेगी राहत: तोखन आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि यह निर्णय क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करता है। कोविड-19 के दौरान बंद हुए ट्रेनों के ठहरावों के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। मुझे खुशी है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्षेत्र की जरूरतों को समझते हुए सभी ठहरावों की पुनर्बहाली की अनुमति दी। इससे बिलासपुर एवं छत्तीसगढ़ सहित दक्षिण पूर्व मध्य रेल मंडल के यात्रियों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी।

