    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 06:24:31 PM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 06:24:31 PM (IST)
    बिलासपुर में ट्रेलर के केबिन में लगी आग, खेल-खेल में मौत की नींद सो गया 3 साल का मासूम
    बिलासपुर में ट्रेलर के केबिन में लगी आग

    1. रतनपुर में काल बनी ट्रेलर की केबिन
    2. सीट पर सो रहे तीन साल के मासूम की मौत
    3. किसी तरह आग पर पाया गया काबू

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। रतनपुर के सांधीपारा में बुधवार की दोपहर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर के केबिन में अचानक आग लग गई। आसपास के लोगों ने किसी तरह आग को बुझाया। जब आग बुझ गई तब पता चला कि केबिन के अंदर तीन साल का बेटा सो रहा था। उसकी आग में जलने के कारण मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब आसपास के लोगों से पूछताछ कर हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

    रतनपुर टीआई निलेश पांडेय ने बताया कि सांधीपारा में रहने वाले संजय यादव ड्राइवर हैं। काम के बाद वे ट्रेलर को अपने घर के पास ही खड़ा रखते थे। बुधवार को काम के बाद वे अपने घर आए थे। वाहन को घर के पास खड़ा कर वे घर पर आराम कर रहे थे। इसी दौरान उनका तीन साल का बेटा अनमोल ट्रेलर के केबिन में चढ़कर सो गया। इधर बुधवार की दोपहर कुछ लोगों ने ट्रेलर के केबिन से धुंआ निकलते देखकर संजय को इसकी सूचना दी। तब तक आग भड़क चुकी थी।


    किसी तरह आग पर पाया गया काबू

    आसपास के लोगों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। आग बुझने के बाद किसी ने केबिन के अंदर झांककर देखा। केबिन की सीट पर एक बालक की जली हुई लाश थी। इसे देख आसपास के बच्चों की तलाश की गई। तभी पता चला कि अनमोल गायब है।

    पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि अनमोल हमेशा केबिन में चढ़कर खेलता था। बुधवार को भी वह घर के पास ही खेल रहा था। स्वजन को इसकी जानकारी नहीं थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने शव चीरघर भेज दिया है।

