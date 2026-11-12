बिलासपुर में अरपा तट पर सजेगा आस्था का महासंगम: 13 नवंबर से छठ महापर्व, उमड़ेंगे 50 हजार श्रद्धालु

नईदुनिया प्रतिनिधि,बिलासपुर: अरपा नदी के तट पर एक बार फिर लोक आस्था का सबसे बड़ा संगम सजने जा रहा है। छठ महापर्व को लेकर बिलासपुर में इस बार उत्साह के साथ तैयारियां भी व्यापक स्तर पर चल रही हैं। 26 वर्षों से चली आ रही परंपरा अब सामाजिक सहभागिता का बड़ा स्वरूप ले चुकी है। आयोजन समिति और नगर निगम घाट से लेकर पहुंच मार्ग तक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। अब छठ किसी एक समाज का नहीं, बिलासपुर की सामूहिक आस्था का उत्सव बन चुका है।

पहले बिलासपुर में कुछ यूपी-बिहार के लोग ही छठ व्रत मनाते थे, लेकिन अब शहर के बहुत सारे समाज के लोग इस पर्व से जुड़ने लगे हैं। अरपा तट पर छठ आयोजन अब केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं, सामाजिक एकजुटता और साझा संस्कृति का प्रतीक बन रहा है। इस वर्ष 13 से 16 नवंबर तक चार दिवसीय आयोजन होगा।

13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ अनुष्ठान शुरू होंगे। इसी दिन माता अरपा की महाआरती आकर्षण का केंद्र रहेगी। 14 नवंबर को खरना, 15 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य को संध्या अर्घ्य और 16 नवंबर को उदीयमान सूर्य को प्रातः अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। इसके साथ व्रतियों के पारण और महापर्व का समापन होगा। घाट पर पूजा के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। आयोजन समिति के स्वयंसेवक श्रद्धालुओं की सहायता और मार्गदर्शन करेंगे। घाट के दोनों ओर पहुंच मार्ग की स्थिति सुधारने के लिए भी पहल की गई है। समिति के अनुसार संबंधित ठेकेदारों से चर्चा हुई है और समय पर सड़क दुरुस्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम के सहयोग से स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को भी बेहतर बनाया जा रहा है।