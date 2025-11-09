पत्नी की प्रताड़ना से व्यथित पति आत्महत्या करने बिलासपुर स्टेशन पहुंचा, जीआरपी ने बचाई जान तो बोला-घरवाली बहुत मारती है

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: पत्नी की प्रताड़ना से व्यथित एक पति आत्महत्या करने के लिए दोपहर को बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वह प्लेटफार्म एक पर पहुंच कर मालगाड़ी के सामने कूदने का प्रयास कर रहा था तभी जोनल उसकी हरकतों को देखकर प्लेटफार्म पर तैनात जीआरपी के जवानों ने उसे पकड़ लिया।

इसके बाद उसे थाने लाकर पूछताछ की गई। इसमें उन्होंने अपना दुखड़ा रोया। कुछ देर बाद जवान उसे समझा कर उसके घर लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी को भी समझाया। अपोलो अस्पताल के पास रहने वाले 50 वर्षीय कपिल राजपूत पिता अवध सिंह राजपूत का आरोप है कि वह बीते कई सालों से पत्नी भगवती राजपूत से प्रताड़ित है।