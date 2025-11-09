पत्नी की प्रताड़ना से व्यथित पति आत्महत्या करने बिलासपुर स्टेशन पहुंचा, जीआरपी ने बचाई जान तो बोला-घरवाली बहुत मारती है

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: पत्नी की प्रताड़ना से व्यथित एक पति आत्महत्या करने के लिए दोपहर को बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वह प्लेटफार्म एक पर पहुंच कर मालगाड़ी के सामने कूदने का प्रयास कर रहा था तभी जोनल उसकी हरकतों को देखकर प्लेटफार्म पर तैनात जीआरपी के जवानों ने उसे पकड़ लिया।
इसके बाद उसे थाने लाकर पूछताछ की गई। इसमें उन्होंने अपना दुखड़ा रोया। कुछ देर बाद जवान उसे समझा कर उसके घर लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी को भी समझाया। अपोलो अस्पताल के पास रहने वाले 50 वर्षीय कपिल राजपूत पिता अवध सिंह राजपूत का आरोप है कि वह बीते कई सालों से पत्नी भगवती राजपूत से प्रताड़ित है।
शनिवार को भी किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। इसके बाद कपिल आत्महत्या करने के लिए सीधे बिलासपुर स्टेशन पहुंच गया। रोते हुए वह प्लेटफार्म एक पर आ रही मालगाड़ी के सामने कूदने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, प्लेटफार्म पर तैनात जवानों ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया।
इससे कुछ देर के लिए प्लेटफार्म में हड़कंप मचा रहा। जीआरपी थाने ले जाकर जवानों ने उससे पूछताछ की और समझाया। इस दौरान कपिल राजपूत ने रोते हुए जीआरपी के जवानों को अपनी आपबीती बताई। उन्होंने कहा कि पत्नी भगवती राजपूत आए दिन प्रताड़ित करती है। साथ ही गाली-गलौज करती है।
धीरे-धीरे यह प्रताड़ता और बढ़ती जा रही है। शनिवार को भी पत्नी ने अश्लील गाली दी और घर से जाकर मरने के लिए कह दिया। इससे वह व्यथित होकर आत्महत्या करने के लिए स्टेशन पहुंच गया था।
आपबीती सुनने के बाद जीआरपी के जवानों ने उसे समझाया। इसके बाद जवान उसे लेकर उसके घर पहुंचे और उसकी पत्नी को भी समझाया।