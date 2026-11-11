बेलगहना के सिद्धबाबा आश्रम में आधी रात घुसा नकाबपोश, ग्रंथ और कबूतर लेकर फरार हो गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। बेलगहना स्थित श्री सिद्धबाबा अद्वैत परमहंस आश्रम में आधी रात नकाबपोश के अनाधिकृत प्रवेश का मामला सामने आया है। संदिग्ध व्यक्ति चेहरे और शरीर को कपड़े से ढककर आश्रम में दाखिल हुआ। इसके बाद वह सीधे पूज्य स्वामी जी महाराज के आसन और निजी कक्ष तक पहुंचा। वहां उसने अलग-अलग स्थानों की तलाशी ली और एक ग्रंथ योगवशिष्ठ तथा आश्रम में विचरण कर रहे कबूतर को लेकर फरार हो गया। पूरी घटना आश्रम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है।

आश्रम के सेवक रितेश सिंह ने मंगलवार को बेलगहना थाने में शिकायत देकर मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है। आश्रम के सेवक रितेश सिंह ने पुलिस को बताया कि सात नवंबर की रात करीब 12 बजे संदिग्ध व्यक्ति जूते पहनकर आश्रम के पीछे कच्चे रास्ते से परिसर में दाखिल हुआ था। सेवक ने आशंका जताई है कि कोई व्यक्ति या समूह लंबे समय से आश्रम की गतिविधियों पर नजर रख रहा है।