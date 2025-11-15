CG News: तेज रफ्तार कार ने बस स्टॉप पर खड़े यात्रियों को मारी टक्कर, एक की मौत, दो गंभीर

नईदुनिया न्यूज, पेंड्रा। सिवनी मार्ग में स्थित मझगवां गांव के पास सुबह तेज रफ्तार कार ने अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े यात्रियों को रौंद दिया। इससे एक की मौत हो गई, वहीं दो को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि कार चालक शराब के नशे में था और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। मामले में पुलिस ने चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है।

मझगावं में हादसा उस समय हुआ जब तीन लोग बस का इंतजार कर रहे थे। अचानक आई कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी, इससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके साथ खड़ी महिला और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गईं। ग्रामीणों ने तत्काल घायलों को सड़क किनारे से हटाकर प्राथमिक सहायता दी और एंबुलेंस को सूचना दी। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए और सड़क पर चक्काजाम कर विरोध किए।