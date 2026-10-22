बिलासपुर में अमानक निकले कीटनाशक, 14 दुकानों की बिक्री पर रोक, दो के लाइसेंस निरस्त 1 पर FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः खरीफ सीजन में किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग अब जिले में कीटनाशक विक्रेताओं के खिलाफ जांच अभियान चलाया गया था। 58 नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला भेजे गए थे, जिनमें से 15 नमूने अमानक पाए गए हैं। लैब रिपोर्ट आते ही विभाग ने अमानक कीटनाशकों की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है।

उप संचालक कृषि एमआर तिग्गा के अनुसार जिले में बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की गुणवत्ता जांचने, तथा लाइसेंस शर्तों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए, जिला एवं विकासखंड स्तर पर गठित टीम निरीक्षण करने दुकानों में दबिश दी। जिले के कुल 129 कृषि आदान प्रतिष्ठानों की सघन जांच की गई। निरीक्षण में मिली गंभीर अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए 14 दुकानों के कीटनाशक विक्रय प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि दो के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

इसके अलावा 17 दुकानों में कीटनाशक बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए सात विक्रेताओं का स्टाक जब्त किया गया है। एक विक्रेता के खिलाफ पुलिस में एफआअआर दर्ज कराई गई है, वहीं दो प्रकरणों में न्यायालयीन कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय से अभियोजन स्वीकृति मांगी गई है। शेष 10 नमूनों की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। किसानों को दोहरा नुकसान जेब कटी और फसल भी बर्बाद अमानक या नकली कीटनाशक का छिड़काव करने से किसानों को दोहरा झटका लगता है। एक तरफ महंगे दामों पर खरीदे गए रसायन से लागत बढ़ जाती है, वहीं दूसरी ओर कीटों व बीमारियों पर असर न होने से तैयार फसल चौपट हो जाती है। अंततः किसानों की पूरी मेहनत और पैदावार मिट्टी में मिल जाती है।