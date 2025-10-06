CIMS में अब शराबियों की खैर नहीं... ब्रेथ एनालाइजर से की जाएगी जांच, पकड़े जाने पर पुलिस के हवाले

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सिम्स (छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान) में अब शराब पीकर प्रवेश करना बहुत ही महंगा साबित होगा। शराब के नशे में पकड़े जाने पर तत्काल पुलिस के हवाले करने का फरमान जारी किया गया है। शराबियों को पकड़ने के लिए अल्कोहल मीटर (ब्रेथ एनालाइजर) का उपयोग किया जाएगा। पकड़े जाने पर सीधे संबंधित को सिम्स चौकी पुलिस को सौंप दिया जाएगा।

मालूम हो कि बीते चार और पांच अक्टूबर की मध्यरात्रि अस्पताल भवन में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार की घटना को अंजाम दिया गया। जिसमे जूनियर डॉक्टरों के साथ शराब के नशे में धुत्त कुछ युवकों ने दुर्व्यवहार करने के साथ जमकर हंगामा मचाया। आएदिन इस तरह की घटना सिम्स में होती रहती है, जिससे चिकित्सकीय स्टाफ अपनी सुरक्षा को लेकर संशय में रहते है।