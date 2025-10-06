CIMS में अब शराबियों की खैर नहीं... ब्रेथ एनालाइजर से की जाएगी जांच, पकड़े जाने पर पुलिस के हवाले

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सिम्स (छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान) में अब शराब पीकर प्रवेश करना बहुत ही महंगा साबित होगा। शराब के नशे में पकड़े जाने पर तत्काल पुलिस के हवाले करने का फरमान जारी किया गया है। शराबियों को पकड़ने के लिए अल्कोहल मीटर (ब्रेथ एनालाइजर) का उपयोग किया जाएगा। पकड़े जाने पर सीधे संबंधित को सिम्स चौकी पुलिस को सौंप दिया जाएगा।
मालूम हो कि बीते चार और पांच अक्टूबर की मध्यरात्रि अस्पताल भवन में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार की घटना को अंजाम दिया गया। जिसमे जूनियर डॉक्टरों के साथ शराब के नशे में धुत्त कुछ युवकों ने दुर्व्यवहार करने के साथ जमकर हंगामा मचाया। आएदिन इस तरह की घटना सिम्स में होती रहती है, जिससे चिकित्सकीय स्टाफ अपनी सुरक्षा को लेकर संशय में रहते है।
अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर मामलें में हंगामा करने वाले शराब के नशे में रहते है और घटना को अंजाम देते है। वहीं अब इस तरह के मामलों को रोकने के लिए ही शराबियों पर लगाम लगाने का निर्णय सिम्स प्रबंधन ने लिया है। इसी के तहत शराबियों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीन डॉ. रमणेश मूर्ति और एमएस डॉ. लखन सिंह ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और तत्काल एल्कोहल मीटर की खरीदी की गई है। जो भी अल्कोहल मीटर में पकड़ में उसकी खातिरदारी अब पुलिस करेगी।
शाम छह बजे के बाद सिम्स के अस्पताल भवन में संदिग्धों के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छह बजे के बाद कोई भी अस्पताल में बिना कारण घुमते मिलेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शाम छह बजे के बाद जरुरत पड़ने पर अल्कोहल मीटर से शराब जांच भी किया जाएगा, पकड़े गए तो पुलिस के पास जाना तय रहेगा।
जूनियरों डॉक्टरों के साथ शराबियों ने दुर्व्यवहार किया है। ऐसे में जूनियर डाक्टर संघ के अध्यक्ष डा़ नागेंद्र साहू व टीम ने इस मामले को लेकर सीएसपी गगन कुमार से मुलाकात भी की है और घटना के संबंध में पूरी जानकारी दी है और समय-समय इस तरह की घटना होने की बात कही है।
ऐसे में सीएसपी ने आश्वासन दिया कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए जाएंगे। इधर सिम्स प्रशासन ने स्पष्ट किया है कस्डाक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार का अव्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।