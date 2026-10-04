चेक में साइन के बाद बढ़ा दिए अंक, लाखों का वारे-न्यारे, ऑडिट में खुला बिलासपुर के बैंक प्रबंधक का खेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: सहकारी समिति में भ्रष्टाचार का एक नया कारनामा सामने आया है, जहां चेक पर स्वीकृत राशि के आगे अंक बढ़ाकर लाखों रुपये के वारे-न्यारे कर दिए गए। गुमा सेवा सहकारी समिति में कूटरचना कर 3.38 लाख रुपये के गबन किया गया है। समिति के प्राधिकृत अधिकारी राजकुमार बरगाह ने कलेक्टरेट व एसपी कार्यालय पहुंचकर पूरे फर्जीवाड़े के दस्तावेज अफसरों को सौंपे हैं।

सहकारिता के जरिए किसानों के भरोसे पर किस कदर डाका डाला जा रहा है, इसका ताजा प्रमाण गुमा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में देखने को मिला है। यहां समिति के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर के बाद चेक के अंकों में हेरफेर कर अधिक रकम आहरित कर ली गई। पीडि़त राजकुमार बरगाह के अनुसार अलग-अलग खर्चों के नाम पर 51,900 रुपये, 1,82,080 रुपये और 80,150 रुपये के तीन चेक काटे गए थे।