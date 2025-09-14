CG स्वच्छता की अनदेखी: 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत बने प्लेटफार्म पर शौचालय नदारद, यात्री परेशान

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: अमृत भारत स्टेशन योजना (Amrit Bharat Railway Station Scheme) के तहत देशभर के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इसी क्रम में उसलापुर रेलवे स्टेशन में भी काम लगभग पूरा हो चुका है। अक्टूबर में इसके भव्य उद्घाटन की तैयारी है। लेकिन, इस विकास की चमक के पीछे एक गंभीर सच्चाई छिपी हुई है।

शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव स्टेशन के प्लेटफार्म दो और तीन के कटनी छोर पर शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा तक मौजूद नहीं है। इसके चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति तब और भी अधिक चिंताजनक हो जाती है जब यह समझा जाए कि प्लेटफार्म दो इस स्टेशन का सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफार्म है।

रायपुर, गोंदिया, दुर्ग जैसे प्रमुख शहरों से आने वाली अधिकतर ट्रेनें यहीं आकर रुकती हैं। इन ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्री जब घंटों प्लेटफार्म पर बैठे रहते हैं, तब उन्हें शौचालय की अनुपलब्धता से भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और छोटे बच्चों के साथ यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए यह स्थिति बेहद असुविधाजनक हो जाती है। समस्या को लेकर कई बार हुई शिकायत यात्रियों का कहना है कि कई बार इस समस्या को लेकर शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया। अमृत भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना, जो स्टेशन को आधुनिक और यात्री अनुकूल बनाने की बात करती है, उसमें शौचालय जैसी प्राथमिक सुविधा की अनदेखी रेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है। रेलवे प्रशासन और निर्माण एजेंसी का पूरा ध्यान स्टेशन की सुंदरीकरण और संरचनात्मक विकास पर केंद्रित रहा, लेकिन यात्रियों की मूलभूत आवश्यकताओं को नज़रअंदाज़ कर दिया गया।