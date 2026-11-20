नईदुनिया प्रतिनिधि, बिश्रामपुर : शादी का झांसा देकर कई साल तक महिला के साथ संबंध बनाए रखने वाले युवक ने ऐसा घिनौना कृत्य किया कि रिश्ते और भरोसे दोनों शर्मसार हो गए। आरोप है कि युवक ने अपने दोस्त को घर बुलाया और कमरे में सो रही अपनी प्रेमिका के साथ उसके सामने ही दोस्त से दुष्कर्म कराया। इसके बाद दोनों आरोपित महिला की सोने की चेन और कान की बाली लेकर फरार हो गए।

पीड़िता की शिकायत पर बिश्रामपुर पुलिस ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 70 (1), 351 एवं 309 (4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, पीड़ित महिला ने थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में बताया कि ग्राम सतपता निवासी एक व्यक्ति शादी करने का झांसा देकर कई वर्षों से उसके साथ संबंध में था। इसी भरोसे के चलते वह उसके साथ लगातार संपर्क में रही। पीड़िता के मुताबिक 24 सितंबर को युवक उसके घर पहुंचा और कहा कि अब वह वहीं रहकर काम करेगा। इसके बाद वह उसके घर पर ही रहने लगा।