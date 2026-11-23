नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: इंस्टाग्राम पर पुरानी विवाद को लेकर शुरू हुई गाली-गलौज के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना में पांच महिलाएं घायल हुई हैं।

मामला तारबाहर थाना क्षेत्र के नाऊ मोहल्ले का है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तारबाहर आनंदा होटल के पीछे रहने वाली नेहा खांडे (20) ने मारपीट की शिकायत की है।