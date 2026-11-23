बिलासपुर में इंस्टाग्राम विवाद ने पकड़ा तूल, घर पहुंचकर दो पक्षों में मारपीट, पांच महिलाएं घायल
बिलासपुर के नाऊ मोहल्ले में इंस्टाग्राम पर गाली-गलौज के बाद दो पक्षों में घर पहुंचकर मारपीट हुई, जिसमें पांच महिलाएं घायल हुईं, दोनों पक्षों ने शिकायत की।
Publish Date: Mon, 23 Nov 2026 04:06:21 PM (IST)Updated Date: Mon, 23 Nov 2026 04:06:21 PM (IST)
प्रतीकात्मक चित्र
HighLights
- इंस्टाग्राम पर हुआ विवाद।
- घर पहुंचकर हुई मारपीट।
- पांच महिलाएं घायल।
नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: इंस्टाग्राम पर पुरानी विवाद को लेकर शुरू हुई गाली-गलौज के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना में पांच महिलाएं घायल हुई हैं।
मामला तारबाहर थाना क्षेत्र के नाऊ मोहल्ले का है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तारबाहर आनंदा होटल के पीछे रहने वाली नेहा खांडे (20) ने मारपीट की शिकायत की है।
महिला ने पुलिस को बताया कि 21 नवंबर को अलीशा डेविड ने इंस्टाग्राम पर गाली-गलौज की। दोपहर करीब दो बजे अलीशा अपनी सहेलियों सिया बहादुर और आशा ध्रुव के साथ उनके घर पहुंची और विवाद करते हुए मारपीट शुरू कर दी।
मकान मालिक ने धारदार वस्तु से उसकी कलाई पर वार किया। बीच-बचाव करने पहुंची आशा और सिया के साथ भी मारपीट की गई। इसमें तीनों घायल हुई हैं। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।