नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: यदुनंदन नगर में गुरुवार को दोपहर एक बजे के करीब एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सीधे नागेश्वर मंदिर के पास लगे विद्युत ट्रांसफार्मर के निचले हिस्से में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रांसफार्मर के पोल क्षतिग्रस्त हो गए।

गनीमत रही कि कार में सवार लोगों को चोट नहीं आई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन, घटना के दौरान यदि कार या ट्रांसफार्मर से जरा सी भी चिंगारी निकलती तो आग लगने के साथ बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद इलाके में करीब दो घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही।