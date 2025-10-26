बिलासपुर में गरीबों को लालच देकर मतांतरण का प्रयास, छह गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम हिर्री में गरीबों को भोजन और रुपये का लालच देकर मतांतरण का मामला सामने आया है। हिंदू संगठन के सदस्यों की शिकायत पर मस्तूरी पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रार्थना सभा कराने वाले छह लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ कर इससे जुड़े और लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है।
मस्तूरी थाना प्रभारी हरीश टांडेकर ने बताया कि ग्राम हिर्री में प्रार्थना सभा की आड़ में मतांतरण कराए जाने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस की टीम वहां पहुंची। गांव में रहने वाले गोरेलाल टंडन के घर पर करीब 60 से 70 लोग जमा थे। मस्तूरी में रहने वाले सुमित सिंह ने आरोप लगाया कि गरीब लोगों को भोजन और रुपये का लालच देकर प्रार्थना सभा में बुलाया जाता है। यहां पर लोगों को प्रलोभन देकर मतांतरण के लिए उकसाया जाता है।
शिकायत पर पुलिस ने प्रार्थना सभा आयोजित करने वाले गोरेलाल टंडन, उसकी पत्नी सहोदरा टंडन के साथ ही सहयोगियों हरानंद टंडन निवासी कमरीद, जयपाल केंवट निवासी बेलमुंडी, ज्योतिष कुमार अंचल निवासी सिल्ली और कुमार तरुण सूर्यवंशी दर्री, जांजगीर के खिलाफ छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ कर इस मामले में जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है।