बिलासपुर में 13 अक्टूबर को बनाया जाएगा Ayushman card, इन डॉक्यूमेंट के साथ राशन दुकानों पर कर सकते हैं आवेदन

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। आयुष्मान भारत के तहत निश्शुल्क स्वास्थ्य सुविधा सभी को दिलाना है। इसी वजह से सरकार हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना चाह रही है। इसे लेकर 13 अक्टूबर को विशेष महाअभियान चलाया जाएगा। इसके तहत विषेष रूप से 60 साल से ऊपर आयु वर्ग के लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसमे 70 व उससे ऊपर आयु वर्ग के बुजुर्गो के वय वंदन कार्ड भी बनाया जाएगा। यह शिविर जिले के सभी राशन दुकान में एक साथ संचालित होगा।
बता दें कि जिले में साढ़े 16 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अभी तक लगभग 13 लाख का ही आयुष्मान कार्ड बन पाया है। शेष साढ़े तीन लाख का कार्ड बनाने की कवायद चल रही है। इसमें यह बात भी सामने आई है कि अभी भी 60 साल से ऊपर आयु वर्ग के 1 लाख 54 हजार 493 आयुष्मान कार्ड से वंचित चल रहे है।
इसमें से 16 हजार 504 ऐसे है, जिनका वय वंदन आयुष्मान कार्ड बनना है। इस कार्ड में पांच लाख रूपये तक का उपचार निश्शुल्क किया जाता है। साफ है कि जिन्हें निश्शुल्क स्वास्थ्य सुविधा की जरुरत है, वे ही इसके लाभ से वंचित चल रहे है। ऐसे में इस आयु वर्ग के सभी का कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 13 अक्टूबर सोमवार को इस वर्ग के लोग अपने निकटम राशन दुकान में जाकर अपना कार्ड मौके पर बनवा सकते है।
आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार से लिंक मोबाईल नंबर (ओटीपी सत्यापन के लिए आवश्यक है)। प्रत्येक पात्र व्यक्ति का अलग-अलग कार्ड बनाया जाएगा। जिला प्रशासन ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर स्थल पर उपस्थित होकर योजना का लाभ लें।
यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 28 से 30 नंवबर तक आयोजित होगा 60वां DG Conference, PM मोदी,अमित शाह और अजित डोभाल होंगे शामिल
13 अक्टूबर को तो महाअभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी 70 व उससे ऊपर आयु वर्ग के लोग आयुष्मान से इलाज करने के लिए चयनित हुए निजी अस्पताल के साथ सरकारी अस्पतालों में जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते है।यह सुविधा चलती रहेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वय वंदन आयुष्मान कार्ड बन सके।