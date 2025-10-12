मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बिलासपुर में 13 अक्टूबर को बनाया जाएगा Ayushman card, इन डॉक्यूमेंट के साथ राशन दुकानों पर कर सकते हैं आवेदन

    बिलासपुर में आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए सोमवार 13 अगस्त को महाअभियान चलाया जाएगा। जिले के सभी राशन वितरण की दुकानों पर सोमवार को आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। जिले में 60 साल से ऊपर आयु वर्ग के 1 लाख 54 हजार 493 आयुष्मान कार्ड से वंचित चल रहे हैं।

    By Atul Vasing
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 12 Oct 2025 02:15:00 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 12 Oct 2025 02:17:38 PM (IST)
    बिलासपुर में 13 अक्टूबर को बनाया जाएगा Ayushman card, इन डॉक्यूमेंट के साथ राशन दुकानों पर कर सकते हैं आवेदन
    आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 13 अक्टूबर को चलाया जाएगा महाअभियान

    HighLights

    1. बिलासपुर में 1 लाख 54 हजार बुजुर्ग अब आयुष्मान भारत के लाभ से है वंचित
    2. 13 अक्टूबर को चलेगा महाअभियान, जिले के सभी राशन दुकान में बनेगा कार्ड
    3. जिले में 70 व उससे ऊपरे आयु वर्ग के 16.5 हजार का नहीं बना है वय वंदन कार्ड

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। आयुष्मान भारत के तहत निश्शुल्क स्वास्थ्य सुविधा सभी को दिलाना है। इसी वजह से सरकार हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना चाह रही है। इसे लेकर 13 अक्टूबर को विशेष महाअभियान चलाया जाएगा। इसके तहत विषेष रूप से 60 साल से ऊपर आयु वर्ग के लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसमे 70 व उससे ऊपर आयु वर्ग के बुजुर्गो के वय वंदन कार्ड भी बनाया जाएगा। यह शिविर जिले के सभी राशन दुकान में एक साथ संचालित होगा।

    बता दें कि जिले में साढ़े 16 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अभी तक लगभग 13 लाख का ही आयुष्मान कार्ड बन पाया है। शेष साढ़े तीन लाख का कार्ड बनाने की कवायद चल रही है। इसमें यह बात भी सामने आई है कि अभी भी 60 साल से ऊपर आयु वर्ग के 1 लाख 54 हजार 493 आयुष्मान कार्ड से वंचित चल रहे है।


    इसमें से 16 हजार 504 ऐसे है, जिनका वय वंदन आयुष्मान कार्ड बनना है। इस कार्ड में पांच लाख रूपये तक का उपचार निश्शुल्क किया जाता है। साफ है कि जिन्हें निश्शुल्क स्वास्थ्य सुविधा की जरुरत है, वे ही इसके लाभ से वंचित चल रहे है। ऐसे में इस आयु वर्ग के सभी का कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 13 अक्टूबर सोमवार को इस वर्ग के लोग अपने निकटम राशन दुकान में जाकर अपना कार्ड मौके पर बनवा सकते है।

    कार्ड बनवाने के लिए ये दस्तावेज होंगे अनिवार्य

    आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार से लिंक मोबाईल नंबर (ओटीपी सत्यापन के लिए आवश्यक है)। प्रत्येक पात्र व्यक्ति का अलग-अलग कार्ड बनाया जाएगा। जिला प्रशासन ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिविर स्थल पर उपस्थित होकर योजना का लाभ लें।

    यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 28 से 30 नंवबर तक आयोजित होगा 60वां DG Conference, PM मोदी,अमित शाह और अजित डोभाल होंगे शामिल

    अस्पतालाें में भी बनवा सकते है कार्ड

    13 अक्टूबर को तो महाअभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी 70 व उससे ऊपर आयु वर्ग के लोग आयुष्मान से इलाज करने के लिए चयनित हुए निजी अस्पताल के साथ सरकारी अस्पतालों में जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते है।यह सुविधा चलती रहेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वय वंदन आयुष्मान कार्ड बन सके।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.