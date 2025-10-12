बिलासपुर में 13 अक्टूबर को बनाया जाएगा Ayushman card, इन डॉक्यूमेंट के साथ राशन दुकानों पर कर सकते हैं आवेदन

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। आयुष्मान भारत के तहत निश्शुल्क स्वास्थ्य सुविधा सभी को दिलाना है। इसी वजह से सरकार हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना चाह रही है। इसे लेकर 13 अक्टूबर को विशेष महाअभियान चलाया जाएगा। इसके तहत विषेष रूप से 60 साल से ऊपर आयु वर्ग के लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसमे 70 व उससे ऊपर आयु वर्ग के बुजुर्गो के वय वंदन कार्ड भी बनाया जाएगा। यह शिविर जिले के सभी राशन दुकान में एक साथ संचालित होगा।

बता दें कि जिले में साढ़े 16 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन अभी तक लगभग 13 लाख का ही आयुष्मान कार्ड बन पाया है। शेष साढ़े तीन लाख का कार्ड बनाने की कवायद चल रही है। इसमें यह बात भी सामने आई है कि अभी भी 60 साल से ऊपर आयु वर्ग के 1 लाख 54 हजार 493 आयुष्मान कार्ड से वंचित चल रहे है।