कोटवारी भूमि पर बेजा कब्जे पर चलेगा बैकहो लोडर, रतनपुर के दो बड़े ढाबों को जमींदोज करने का आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः रतनपुर क्षेत्र में बेशकीमती कोटवारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाकर संचालित हो रहे ढाबों पर प्रशासन का डंडा चलने वाला है। शासकीय भूमि को दबाकर बेखौफ ढाबा चलाने की शिकायत सामने आने के बाद राजस्व विभाग ने जांच पूरी कर ली है। अंतिम नोटिस की मियाद खत्म होने के बावजूद कब्जा नहीं हटाने पर अब प्रशासन बैकहो लोडर चलाकर इन्हें जमींदोज करने की तैयारी में है।

रतनपुर मार्ग पर स्थित बाबी द ढाबा और गरिमा ढाबा द्वारा कोटवारी मद की शासकीय जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जा जमाए जाने की शिकायत ग्रामीणों ने एसडीएम मनीष साहू से की थी। एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार विनीता शर्मा ने राजस्व टीम के साथ मौके का मुआयना किया।

सीमांकन और स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दोनों ढाबा संचालकों ने नियमों को ताक पर रखकर एक-एक एकड़ कोटवारी जमीन पर पक्का व शेडनुमा निर्माण कर रखा है और धड़ल्ले से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। राजस्व अमले द्वारा ढाबा संचालकों को कब्जा खाली करने के लिए विधिवत बेदखली नोटिस जारी किया गया था। निर्धारित समय-सीमा बीतने के बाद भी संचालकों ने शासकीय भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया। संचालकों की हठधर्मिता को देखते हुए तहसील प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। अब दोनों ढाबों के अवैध निर्माण को बैकहो लोडर से ढहाने की अंतिम कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पुलिस बल की मौजूदगी में जल्द ही बेदखली की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा।