भोजपुरी टोल प्लाजा का हुआ कायाकल्प, सफर होगा और सुगम..24 घंटे तैनात रहेगी एंबुलेंस

0- एनएच-130 पर आधुनिक प्रशासनिक भवन और कंट्रोल रूम तैयार 0- रोशनी से जगमगाया परिसर, जाम से मिलेगी चालकों को राहत बिलासपुर. राष्ट्रीय राजमार्ग 130 स्थित भोजपुरी टोल प्लाजा का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पूरी तरह कायाकल्प कर दिया है। रायपुर-बिलासपुर मार्ग पर सफर करने वाले वाहन चालकों की सहूलियत के लिए नवनिर्मित अत्याधुनिक दो मंजिला प्रशासनिक भवन और हाईटेक कंट्रोल रूम शुरू किया गया है। संपूर्ण टोल परिसर को आकर्षक विद्युत रोशनी से सजाया गया है।

बिलासपुर से रायपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 130 भोजपुरी टोल प्लाजा से रोजाना हजारों की संख्या में हल्के व भारी व्यावसायिक वाहन गुजरते हैं। यात्रियों को टोल पार करने में समय की बचत हो और किसी तरह की अव्यवस्था न झेलनी पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए एनएचएआई ने बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया है। टोल नाके पर सभी फास्टैग लेन की तकनीकी क्षमता बढ़ाई गई है, ताकि वाहनों का आवागमन पूरी तरह निर्बाध बना रहे।

परिसर में स्थापित नवनिर्मित प्रशासनिक भवन के केंद्रीयकृत नियंत्रण कक्ष से सभी लेन की चौबीसों घंटे निगरानी शुरू की गई है। बड़ी स्क्रीनों और उच्च क्षमता वाले कैमरों से सर्वर और फास्टैग रीडर के काम पर तकनीकी दल लगातार नजर रख रहा है। किसी भी तकनीकी खराबी या बूम बैरियर की अड़चन को मौके पर ही तुरंत दूर किया जा सकेगा। इसके अलावा हाईवे पर आपात स्थिति से निपटने के लिए लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस और पेट्रोलिंग दल को भी 24 घंटे मुस्तैद रखा गया है। हाईटेक कंट्रोल रूम से कम होगा वेटिंग टाइम टोल प्लाजा पर बने नए कंट्रोल रूम में अत्याधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। स्क्रीन पर वाहनों की कतार और लेन संचालन का सीधा प्रसारण देखा जा सकेगा। व्यस्त समय में किसी लेन में दबाव बढ़ने पर तत्काल अतिरिक्त व्यवस्था बनाकर वाहनों को निकाला जाएगा, जिससे मुसाफिरों को जाम से सीधी राहत मिलेगी।