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रूमाल पर प्रेमिका का नाम देख पत्नी ने छिपाया, वापस मांगने पर पति ने डंडे से पीटा

बिलासपुर के सीपत में रूमाल को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ। पत्नी ने पति पर दूसरी महिला से संबंध का आरोप लगाते हुए मारपीट और धमकी की शिकायत की।

By Mohammad Safraj MemonEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 12:09:50 PM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 12:09:50 PM (IST)
रूमाल पर प्रेमिका का नाम देख पत्नी ने छिपाया, वापस मांगने पर पति ने डंडे से पीटा
बिलासपुर में प्रेमिका के लिए पत्नी से मारपीट। (एआई जनरेटेड)

HighLights

  1. रूमाल को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हुआ।
  2. पत्नी ने पति पर दूसरी महिला से संबंध का आरोप लगाया।
  3. रूमाल पर दूसरी महिला का नाम लिखा हुआ था।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सीपत थाना क्षेत्र में रूमाल को लेकर पति-पत्नी के बीच शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। पत्नी का आरोप है कि पति के दूसरी महिला से संबंध हैं और उसी महिला ने उसे रूमाल दिया था। रूमाल पर दूसरी महिला का नाम लिखा होने के कारण उसने उसे अपने पास रख लिया।

पति ने रूमाल वापस मांगा तो पत्नी ने देने से इनकार कर दिया। इस पर पति ने गाली-गलौज करते हुए पहले हाथ-मुक्के से मारपीट की और फिर डंडे से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंची महिला की बहन ने किसी तरह उसे बचाया। शिकायत पर सीपत पुलिस ने पति के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।


रूमाल पर लिखा था दूसरी महिला का नाम

सीपत क्षेत्र में रहने वाली महिला गृहणी है और उसके तीन बच्चे हैं। उसने शिकायत में बताया कि उसके पति जितेंद्र धीवर का किसी दूसरी महिला से संबंध है। कुछ समय पहले उसी महिला ने उसके पति को एक रूमाल दिया था। पत्नी ने रूमाल देखा तो उस पर दूसरी महिला का नाम लिखा हुआ था। इस वजह से उसने रूमाल अपने पास रख लिया।

रूमाल वापस मांगने पर हुआ विवाद और मारपीट

  • महिला के मुताबिक सोमवार को पति ने उससे रूमाल वापस मांगा। उसने रूमाल देने से इनकार किया तो पति नाराज हो गया और गाली-गलौज करने लगा। इसके बाद उसने जान से मारने की धमकी दी और पत्नी के साथ हाथ-मुक्के से मारपीट शुरू कर दी।

  • आरोप है कि पति ने हाथ में रखे डंडे से भी पत्नी पर हमला किया। मारपीट के दौरान महिला की बहन मौके पर पहुंची और बीच-बचाव कर उसे बचाया। घटना के बाद महिला सीपत थाने पहुंची और पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है।

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