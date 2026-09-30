रूमाल पर प्रेमिका का नाम देख पत्नी ने छिपाया, वापस मांगने पर पति ने डंडे से पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सीपत थाना क्षेत्र में रूमाल को लेकर पति-पत्नी के बीच शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। पत्नी का आरोप है कि पति के दूसरी महिला से संबंध हैं और उसी महिला ने उसे रूमाल दिया था। रूमाल पर दूसरी महिला का नाम लिखा होने के कारण उसने उसे अपने पास रख लिया।

पति ने रूमाल वापस मांगा तो पत्नी ने देने से इनकार कर दिया। इस पर पति ने गाली-गलौज करते हुए पहले हाथ-मुक्के से मारपीट की और फिर डंडे से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंची महिला की बहन ने किसी तरह उसे बचाया। शिकायत पर सीपत पुलिस ने पति के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।