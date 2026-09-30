रूमाल पर प्रेमिका का नाम देख पत्नी ने छिपाया, वापस मांगने पर पति ने डंडे से पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सीपत थाना क्षेत्र में रूमाल को लेकर पति-पत्नी के बीच शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। पत्नी का आरोप है कि पति के दूसरी महिला से संबंध हैं और उसी महिला ने उसे रूमाल दिया था। रूमाल पर दूसरी महिला का नाम लिखा होने के कारण उसने उसे अपने पास रख लिया।
पति ने रूमाल वापस मांगा तो पत्नी ने देने से इनकार कर दिया। इस पर पति ने गाली-गलौज करते हुए पहले हाथ-मुक्के से मारपीट की और फिर डंडे से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंची महिला की बहन ने किसी तरह उसे बचाया। शिकायत पर सीपत पुलिस ने पति के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
सीपत क्षेत्र में रहने वाली महिला गृहणी है और उसके तीन बच्चे हैं। उसने शिकायत में बताया कि उसके पति जितेंद्र धीवर का किसी दूसरी महिला से संबंध है। कुछ समय पहले उसी महिला ने उसके पति को एक रूमाल दिया था। पत्नी ने रूमाल देखा तो उस पर दूसरी महिला का नाम लिखा हुआ था। इस वजह से उसने रूमाल अपने पास रख लिया।
यह भी पढ़ें- बिलासपुर के डॉ. धर्मेन्द्र दास को मिली बड़ी जिम्मेदारी, आयुष विश्वविद्यालय रायपुर के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में शामिल