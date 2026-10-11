बिलासपुर: छात्राओं से कापियां जंचवाने पर बड़ी कार्रवाई, मल्हार स्कूल के प्राचार्य समेत तीन शिक्षक हटाए गए

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मल्हार मस्तूरी में शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाले कारनामों पर अंततः प्रशासनिक हथौड़ा चल गया है। छात्र-छात्राओं से दुर्व्यवहार, छात्राओं से कापियां जंचवाने, सैनिटरी पैड वितरण में मनमानी, प्रति विद्यार्थी पांच सौ रुपये अवैध वसूली और भृत्य से उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने की पुष्टि होने के बाद कलेक्टर के अनुमोदन से प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार पांडेय ने प्राचार्य वेद प्रकाश शुक्ला समेत दो व्याख्याताओं को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।

मल्हार स्कूल में लंबे समय से शैक्षणिक अराजकता का बोलबाला था। छात्राओं से कापियां जंचवाने का आडियो उजागर होने और छात्राओं द्वारा कलेक्ट्रेट में मोर्चा खोलने के बाद शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित तीन सदस्यीय प्राचार्यों की जांच समिति ने जांच की। सात अक्टूबर को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। जांच प्रतिवेदन में प्राचार्य वेद प्रकाश शुक्ला, व्याख्याता संस्कृत संजय दुबे और व्याख्याता अर्थशास्त्र रश्मि गुप्ता पर लगे तमाम संगीन आरोप प्रमाणित पाए गए।