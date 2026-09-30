बिलासपुर में दहेज के लिए नवविवाहिता को गला घोंटकर मारा, आत्महत्या का रूप देने फंदे पर लटकाया

एएसपी पंकज पटेल ने बताया कि 26 सितंबर को सिम्स अस्पताल से नवविवाहिता की मौत की सूचना सकरी पुलिस को मिली थी। मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में महिला की मौत गला घोंटने से होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने मृतिका के मायके पक्ष और ससुराल वालों के बयान दर्ज किए।