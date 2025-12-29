फोन पर आप क्या खोजते हैं ठगों की है नजर, इसी आधार पर साइबर ठग अपनी रणनीति को दे रहे अंजाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। मोबाइल फोन आज जरूरत से आगे हमारी दिनचर्या का एक तरह से अहम हिस्सा बन चुका है। हम क्या खोजते हैं, किससे बात करते हैं और किस लिंक पर क्लिक करते हैं, हर गतिविधि का डिजिटल निशान बनता है।

इसी डिजिटल व्यवहार को पढ़कर साइबर ठग अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। सरकारी चेतावनियों और जागरूकता अभियानों के बावजूद जिले में साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बड़ी वजह हमारी छोटी-छोटी लापरवाहियां डिजिटल सुविधा के इस दौर में साइबर अपराध की सबसे बड़ी वजह हमारी छोटी-छोटी लापरवाहियां बन रही हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, होटल बुकिंग, स्कूल एडमिशन, लोन या यात्रा से जुड़ी खोज करते ही उनसे संबंधित कॉल और विज्ञापन सामने आने लगते हैं।