आजाद हिंद एक्सप्रेस में आग लगने से मचा हड़कंप, चेन पुलिंग कर रोकी ट्रेन।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। रायगढ़ स्टेशन से पहले पुणे–हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस (12129) के एक जनरल कोच में बुधवार रात आठ बजे आग लगने की घटना सामने आई। घटना भूपदेवपुर-किरोड़ीमल नगर सेक्शन में हुई। तीसरे जनरल कोच से धुआं निकलता देख यात्री दहशत में आ गए।

आनन-फानन में यात्रियों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए चेन पुलिंग (एसीपी) कर ट्रेन को रोक दिया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। आग की सूचना टीटीई द्वारा दी गई पोल संख्या 599/21 के पास हुई इस घटना की सूचना सबसे पहले ट्रेन में तैनात टीटीई चंचल कुमार द्वारा दी गई। कंट्रोल रूम को जानकारी मिली कि इंजन से तीसरे जनरल कोच में तेज धुआं उठ रहा है। उसमें आग लगी है। चेन पुलिंग करने के बाद कोच में सवार सभी यात्री नीचे उतर गए हैं। घटना के दौरान यात्रियों द्वारा एसीपी किए जाने के बाद ट्रेन को शाम 7:41 बजे नियंत्रित किया गया।