    आजाद हिंद एक्सप्रेस में आग लगने से मचा हड़कंप, चेन पुलिंग कर रोकी ट्रेन

    By Shiv SoniEdited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 11:59:22 AM (IST)Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 11:59:21 AM (IST)
    आजाद हिंद एक्सप्रेस में आग लगने से मचा हड़कंप, चेन पुलिंग कर रोकी ट्रेन
    आजाद हिंद एक्सप्रेस में आग लगने से मचा हड़कंप, चेन पुलिंग कर रोकी ट्रेन।

    HighLights

    1. पुणे–हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस की घटना
    2. यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका
    3. सिगरेट से कागज में आग लगने की आशंका

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। रायगढ़ स्टेशन से पहले पुणे–हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस (12129) के एक जनरल कोच में बुधवार रात आठ बजे आग लगने की घटना सामने आई। घटना भूपदेवपुर-किरोड़ीमल नगर सेक्शन में हुई। तीसरे जनरल कोच से धुआं निकलता देख यात्री दहशत में आ गए।

    आनन-फानन में यात्रियों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए चेन पुलिंग (एसीपी) कर ट्रेन को रोक दिया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ।

    आग की सूचना टीटीई द्वारा दी गई

    पोल संख्या 599/21 के पास हुई इस घटना की सूचना सबसे पहले ट्रेन में तैनात टीटीई चंचल कुमार द्वारा दी गई। कंट्रोल रूम को जानकारी मिली कि इंजन से तीसरे जनरल कोच में तेज धुआं उठ रहा है। उसमें आग लगी है। चेन पुलिंग करने के बाद कोच में सवार सभी यात्री नीचे उतर गए हैं। घटना के दौरान यात्रियों द्वारा एसीपी किए जाने के बाद ट्रेन को शाम 7:41 बजे नियंत्रित किया गया।


    प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई

    इधर घटना के बाद ट्रेन में मौजूद एसी मैकेनिक, गार्ड एवं लोको पायलट ने अग्निशामक यंत्रों की सहायता से आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में कोच के भीतर कागज में आग लगी पाई गई। किसी प्रकार का विद्युत शार्ट सर्किट नहीं पाया गया। स्थिति पूरी तरह सामान्य होने के बाद ट्रेन को रात 8:23 बजे मौके से रवाना किया गया।

    बीड़ी या सिगरेट से आग लगने की आशंका

    जांच के दौरान आशंका जताई गई है कि किसी यात्री द्वारा बीड़ी या सिगरेट जलता फेंकने से कागज में आग लगी होगी, जिससे धुआं फैल गया। इस दौरान पूछताछ की गई। लेकिन, कार्रवाई के डर से कोई भी सामने नहीं आया।

    रायगढ़ स्टेशन पर कोच की जांच

    घटना स्थल से ट्रेन के रवाना होने के बाद ट्रेन जब रायगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची, तो वहां एसएसई एवं विद्युत स्टॉफ द्वारा कोच की संयुक्त जांच की गई। जांच में किसी प्रकार खतरे की स्थिति नहीं पाई गई। सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों की पुष्टि के बाद ट्रेन को रात नौ बजे गंतव्य के लिए रवाना किया गया।

