बिलासपुर में टाइल्स लगाने आए मजदूर के बेटे ने साथी संग की चोरी, घर से उड़ाए 4.34 लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। तिफरा के यादव नगर में मकान में टाइल्स लगाने के काम के दौरान मजदूर के बेटे ने अपने साथी के साथ मिलकर ठेकेदार के घर से 4.34 लाख रुपये पार कर दिए। दोनों ने अलमारी का ताला तोड़कर नकदी चोरी की और फरार हो गए।

मकान मालिक ने आरोपितों के परिजनों से रकम वापस कराने की मांग की, लेकिन उन्होंने चोरी की बात से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने सिरगिट्टी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एक नाबालिग समेत दो आरोपितों को पकड़कर उनके कब्जे से करीब 3.50 लाख रुपये बरामद किए हैं।