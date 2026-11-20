नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। पूर्व तटीय रेलवे के संबलपुर मंडल के अंतर्गत बृंदामल स्टेशन में बृंदामल-झारसुगुड़ा फ्लाईओवर लाइन कनेक्टिविटी के लिए प्री-नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इसके चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा।

21, 24 और 26 दिसंबर को निरस्त रहेगी पैसेंजर 21, 24 और 26 दिसंबर को टिटलागढ़ और बिलासपुर से चलने वाली गाड़ी संख्या 58213/58214 टिटलागढ़-बिलासपुर-टिटलागढ़ पैसेंजर दोनों दिशाओं में निरस्त रहेगी। यात्रियों को इन तारीखों में यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लेनी चाहिए। हीराकुंड एक्सप्रेस 4 घंटे देर से रवाना होगी 26 दिसंबर को विशाखापत्तनम से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 20807 विशाखापत्तनम-अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस निर्धारित समय से चार घंटे विलंब से रवाना होगी। इस वजह से इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ेगा। रेलवे ने तैनात किए 3,657 फाग सेफ डिवाइस सर्दियों में घने कोहरे के कारण ट्रेनों के परिचालन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने तकनीक का सुरक्षा कवच तैयार किया है। यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए तीनों रेल मंडलों में 3657 फाग सेफ डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं। ये उपकरण लोको पायलटों को सिग्नल, रेलवे स्टेशन और समपार फाटकों की पूर्व सूचना देकर सतर्क करेंगे।