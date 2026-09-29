₹4 हजार की उधारी पर खूनी खेल, बिलासपुर में दंपति ने मांगे ₹20 हजार, नहीं दिए तो रेता गला, 70 टांके

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: देवरीडीह में चार हजार रुपये की उधारी को लेकर हुए विवाद ने रविवार रात हिंसक रूप ले लिया। विवाद के बाद एक युवक ने धारदार हथियार से अनिल कुमार साहू उर्फ राजू के गले पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल को स्वजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसके गले में करीब 70 टांके लगाए गए हैं।

घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तोरवा क्षेत्र के देवरीडीह निवासी अनिल कुमार साहू उर्फ राजू व्यापार विहार में रोजी मजदूरी करते हैं। अनिल ने बताया कि उसने मोहल्ले में रहने वाले राजू खान से चार हजार रुपये उधार लिए थे। अब राजू और उसकी पत्नी 20 हजार मांग रहे हैं।

घर पर बहस व हाथापाई

इसी बात को लेकर रविवार रात राजू खान की पत्नी तहरुन निशा अनिल के घर पर आए। यहां दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों अपने-अपने घर चले गए। रात में तहरुन निशा अनिल के घर पहुंची। उसने बताया कि उधारी की रकम को लेकर उसके घर में विवाद हो रहा है। इसी दौरान वह अनिल के घर पर रहने की बात करने लगी।