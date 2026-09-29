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₹4 हजार की उधारी पर खूनी खेल, बिलासपुर में दंपति ने मांगे ₹20 हजार, नहीं दिए तो रेता गला, 70 टांके

बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरीडीह में 4 हजार रुपये की उधारी को लेकर हुए विवाद में राजू खान नामक व्यक्ति ने मजदूर अनिल कुमार साहू उर्फ रा...और पढ़ें

By Mohammad Safraj MemonEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Tue, 29 Sep 2026 04:09:47 PM (IST)Updated Date: Tue, 29 Sep 2026 04:09:47 PM (IST)
₹4 हजार की उधारी पर खूनी खेल, बिलासपुर में दंपति ने मांगे ₹20 हजार, नहीं दिए तो रेता गला, 70 टांके

HighLights

  1. 4 हजार की उधारी पर 20 हजार मांगने को लेकर हुआ विवाद।
  2. आरोपी राजू खान ने चाकू से अनिल साहू के गले पर किया वार।
  3. अस्पताल में गले पर लगे 70 टांके, हालत बनी गंभीर।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: देवरीडीह में चार हजार रुपये की उधारी को लेकर हुए विवाद ने रविवार रात हिंसक रूप ले लिया। विवाद के बाद एक युवक ने धारदार हथियार से अनिल कुमार साहू उर्फ राजू के गले पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल को स्वजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसके गले में करीब 70 टांके लगाए गए हैं।

घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तोरवा क्षेत्र के देवरीडीह निवासी अनिल कुमार साहू उर्फ राजू व्यापार विहार में रोजी मजदूरी करते हैं। अनिल ने बताया कि उसने मोहल्ले में रहने वाले राजू खान से चार हजार रुपये उधार लिए थे। अब राजू और उसकी पत्नी 20 हजार मांग रहे हैं।


घर पर बहस व हाथापाई

इसी बात को लेकर रविवार रात राजू खान की पत्नी तहरुन निशा अनिल के घर पर आए। यहां दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों अपने-अपने घर चले गए। रात में तहरुन निशा अनिल के घर पहुंची। उसने बताया कि उधारी की रकम को लेकर उसके घर में विवाद हो रहा है। इसी दौरान वह अनिल के घर पर रहने की बात करने लगी।

इसी बीच राजू खान भी वहां पहुंच गया। उसने विवाद के दौरान धारदार हथियार से अनिल के गले पर वार कर दिया। हमले में अनिल के गले में गंभीर चोट आई और खून निकलने लगा। स्वजन तत्काल उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। डाक्टरों ने इलाज के दौरान उसके गले में करीब 70 टांके लगाए। घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है।