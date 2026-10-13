हिरासत में मौत: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को दिया 3 महीने का अतिरिक्त समय, पीड़ित परिवार को 25 लाख मुआवजा

नईदुनिया प्रतिनिध, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में हिरासत के दौरान श्रवण सूर्यवंशी की मौत के मामले की जांच पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) को तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया है। 34 वर्षीय श्रवण की जनवरी 2024 में बिलासपुर केंद्रीय जेल में बंद रहने के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में मौत हो गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले मामले की जांच सीबीआइ को सौंपते हुए मृतक की पत्नी और बेटियों को 25 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मंगलवार को सीलबंद लिफाफे में पेश जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अतिरिक्त समय दिया। मामले की अगली सुनवाई दो फरवरी को होगी। छह लीटर महुआ शराब के मामले में हुई थी गिरफ्तारी श्रवण को 18 जनवरी 2024 को सीपत थाने में दर्ज आबकारी मामले में गिरफ्तार किया गया था। प्राथमिकी के अनुसार, उनके पास से महुआ शराब की तीन बोतलें, कुल छह लीटर, जब्त की गई थीं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें बिलासपुर केंद्रीय जेल भेजा गया। तबीयत बिगड़ने पर 21 जनवरी को उन्हें छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 22 जनवरी की सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।