CG के 15 हजार शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ, शिक्षा विभाग ने जारी की वरिष्ठता सूची

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: शिक्षा संभाग के करीब 15 हजार शिक्षकों के लिए पदोन्नति की राह खुली है। संयुक्त संचालक कार्यालय ने ई संवर्ग की 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार वरिष्ठता सूची जारी की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने संभाग के सभी बीईओ और प्राचार्यों को 25 अक्टूबर तक दावा-आपत्तियां मंगाने के निर्देश दिए हैं।

पदोन्नति प्रक्रिया हुई तेज, आपत्तियों का निराकरण 26 तक सूची जारी होने से वर्षों से एक ही पद पर अटके प्रशिक्षित स्नातक, स्नातकोत्तर उच्च वर्ग शिक्षक और प्रधान पाठकों की पदोन्नति प्रक्रिया तेज हुई है। सूची में सहायक शिक्षक एलबी, नियमित संवर्ग और शिक्षक संवर्ग के नाम शामिल हैं। संभागीय कार्यालय ने 26 अक्टूबर तक आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम वरिष्ठता सूची भेजने के निर्देश दिए हैं। संकुल प्रभारियों और प्राचार्यों को सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने को कहा गया है।