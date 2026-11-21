नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। क्रिकेट पर सट्टा लगा रहे दो युवकों को कोतवाली पुलिस ने अप्रैल महीने में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो बड़े नेटवर्क की जानकारी मिली। सटोरियों ने हवाला के जरिए सट्टे की कमाई को इधर-उधर किया।

साथ ही इस कमाई से करीब 25 करोड़ की संपत्ति बनाई। इस पूरे गिरोह के मास्टरमाइंड दुबई में रहकर अपने नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे हैं। सटोरियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है। साथ ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाएगा।

दो युवकों की गिरफ्तारी से खुला नेटवर्क का राज एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने पांच अप्रैल को उदई चौक के पास घेराबंदी कर क्रिकेट पर सट्टा लगा रहे जूना बिलासपुर निवासी दीपक भक्तानी और तोरवा में रहने वाले विशाल विधानी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि दीपक की करीब दो साल पहले गोवा में राजा अरोरा से मुलाकात हुई थी। उसने विशाल के माध्यम से सट्टे का लिंक उपलब्ध कराया था। इसके बाद से दीपक शहर में सट्टे का कारोबार करने लगा। इससे होने वाली कमाई का आठ प्रतिशत वह विशाल को देता था। अपना हिस्सा लेकर बाकी की रकम वह हवाला के जरिए ऊपर बैठे लोगों को भेज देता था। पुलिस ने दीपक और विशाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ाई।