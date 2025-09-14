CG Crime: शराब के नशे में बेटी के स्कूल आया...टीचर पर आरोप लगाते हुए लाठी से की पिटाई, जानें पूरा मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। मस्तूरी क्षेत्र के गतौरा स्थित स्कूल में अपनी बेटी से मारपीट का आरोप लगाकर ग्रामीण ने हंगामा किया। पहली बार स्कूल के शिक्षकों ने उसे समझाकर भेज दिया। दूसरी बार वह फिर आकर शराब पीने के लिए रुपये मांगने लगा। मना करने पर उसने व्याख्याता की पिटाई कर दी। मारपीट से घायल शिक्षक ने घटना की शिकायत मस्तूरी थाने में की है। इस पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

सरकंडा के राजकिशाेरनगर में रहने वाले जगत राम खूंटे शिक्षक हैं। उनकी पोस्टिंग गतौरा स्थित स्कूल में है। शुक्रवार की सुबह वे अपनी ड्यूटी पर गए थे। दोपहर करीब तीन बजे गांव में रहेन वाला दीपराज उर्फ लाला कुर्रे शराब के नशे में स्कूल आया। उसने 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली अपनी बेटी से मारपीट का आरोप लगाकर शिक्षकों से गाली-गलौज शुरू कर दी। इस पर स्कूल स्टाफ ने उसे दूसरे दिन अपनी बेटी को लेकर स्कूल आने कहा।