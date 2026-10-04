'दूसरी शादी करूंगी, तलाक दो...', बिलासपुर में महिला कांस्टेबल ने मांगा डाइवोर्स, इनकार पर शिक्षक पति को पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में सरकारी शिक्षक और उसकी आरक्षक पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद पुलिस तक पहुंच गया है। शिक्षक ने अपनी पत्नी शकुंतला बंजारे और सास रोहणी बाई पर मारपीट करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दूसरी शादी की बात पर हुआ विवाद जांजगीर-चांपा जिले के डभरा क्षेत्र के ग्राम तेंदुमुंडी छिपिया निवासी किसन कुमार दिव्य प्राथमिक शाला पथरी में शिक्षक हैं। वर्तमान में वह महगई में किराए को परिवार से मिलने गांव पहुंचे थे। उस समय उनकी सास रोहणी बाई भी घर पर मौजूद थीं। 27 सितंबर की रात करीब दो बजे पत्नी ने किसन से कहा कि वह अब उनकेिसन ने तलाक देने से इनकार किया तो दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया।

आरोप है कि इसके बाद पत्नी और सास ने गाली-गलौज करते हुए शिक्षक के साथ लात और मुक्कों से मारपीट की कुमार सिरगिट्टी थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पत्नी शकुंतला ब आया है। शिक्षक की शिकायत से करीब चार दिन पहले महिला आरक्षक ने भी पुलिस में शिकायत दी थी। उसने पति पर के मकान में रहते हैं, जबकि उनकी पत्नी शकुंतला बंजारे और बच्चे बिलासपुर में रहते हैं। शिकायत के अनुसार, किसन 26 सितंबर को परिवार से मिलने गांव पहुंचे थे। उस समय उनकी सास रोहणी बाई भी घर पर मौजूद थीं। 27 सितंबर की रात करीब दो बजे पत्नी ने किसन से कहा कि वह अब उनके साथ नहीं रहना चाहती और दूसरी शादी करेगी। इसके लिए उसने तलाक देने की बात कही।