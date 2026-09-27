फेसबुक पर दोस्ती, फिर राजनीति में पद का लालच... बिलासपुर में युवक से 82 लाख की ठगी

नईदुनिया प्रतिनिदि, बिलासपुर। फेसबुक के माध्यम से संपर्क में आई महिला ने पहले विवादित जमीन का काम कराकर युवक का भरोसा जीता। इसके बाद राष्ट्रीय पार्टी में पद दिलाने का झांसा देकर उससे करीब 82.63 लाख रुपये ले लिए। रकम वापस मांगने पर महिला ने धमकी देकर बातचीत बंद कर दी। मामले में सरकंडा पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जमीन का काम कराकर जीता भरोसा सरकंडा के श्री विहार निवासी चेतन आनंद दुबे ने शिकायत में बताया है कि करीब एक साल पहले फेसबुक के माध्यम से उसकी पहचान खोंगापानी, मनेंद्रगढ़ निवासी निखत परवीन साबरी से हुई थी। बातचीत के दौरान निखत ने खुद को राष्ट्रीय पार्टी का कार्यकर्ता बताते हुए केंद्र और राज्य के बड़े नेताओं से संपर्क होने का दावा किया। उसने किसी भी काम को आसानी से कराने का भरोसा दिलाया।

शिकायतकर्ता के अनुसार गतौरी में उसकी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पटवारी और राजस्व निरीक्षक से संबंधित काम को लेकर उसने निखत से मदद मांगी। निखत ने यह काम करा दिया। इससे उसका विश्वास और बढ़ गया। पार्टी फंड के नाम पर वसूली इसी दौरान निखत ने उसे राजनीति में रुचि होने और पढ़ा-लिखा होने का हवाला देते हुए पार्टी में शामिल होने की सलाह दी। उसने राष्ट्रीय पार्टी में पद दिलाने का दावा करते हुए पार्टी फंड के नाम पर रकम जमा कराने को कहा। शिकायत के मुताबिक शुरुआत में निखत ने अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का खाता नंबर देकर रकम जमा कराई। बाद में हर महीने अलग-अलग रकम जमा कराने लगी। कुछ राशि उसकी बहन सायना परवीन साबरी के खाते में भी जमा कराई गई।