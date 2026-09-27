बिलासपुर में में भूत-प्रेत का साया! कोटा रोड पर रात में दो भूतों ने रोका रास्ता... फिर भीड़ ने जो किया, पुलिस भी हंस पड़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सकरी क्षेत्र के चोरभट्टी में कुछ नाबालिग रात में भूत बनकर राहगीरों को डराते थे। उनका ही एक साथी इसका वीडियो बनाता था। बच्चों की हरकत से कई लोग डर जाते थे। गांव के लोगों ने बच्चों को पकड़कर इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने उनके स्वजन व गांव के लोगों की मौजूदगी में बच्चों को समझाइश दी।

डायल 112 को मिली थी सूचना सकरी टीआई उमेश साहू ने बताया कि डायल 112 पर सूचना मिली थी कि कुछ लोग कोटा रोड पर भूत बनकर राहगीर को डरा रहे हैं। इस पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची थी। गांव के लोगों ने कुछ नाबालिग को पकड़ रखा था। बच्चों के स्वजन भी मौके पर मौजूद थे।