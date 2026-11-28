नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। नगर निगम के आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने राजस्व वसूली में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। विकास भवन स्थित दृष्टि सभा कक्ष में आयोजित राजस्व शाखा की समीक्षा बैठक में आयुक्त ने निगम के सभी आठ जोनों की जोनवार एवं वार्डवार राजस्व वसूली की विस्तार से समीक्षा की।

इस दौरान शासन द्वारा निर्धारित मासिक लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं होने पर गहरी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि राजस्व वसूली नगर निगम के वित्तीय संसाधनों का महत्वपूर्ण आधार है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी।

जब तक राजस्व वसूली में अपेक्षित प्रगति नहीं आती, तब तक संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन रोका जाएगा। बैठक में राजस्व अधिकारी और जोन क्रमांक 05 के सहायक राजस्व अधिकारी का वेतन रोकने के भी निर्देश दिए गए। बिना अनुमति अनुपस्थित और कम वसूली करने वालों को नोटिस समीक्षा बैठक में बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर सात वार्ड प्रभारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं राजस्व वसूली में कम प्रगति पाए जाने पर तीन अन्य वार्ड प्रभारी को भी नोटिस जारी किया जाएगा। आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करने और निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। 30 नवंबर तक हर हाल में पूरा करना होगा राजस्व वसूली का लक्ष्य आयुक्त ने निर्देशित किया कि 23 अक्टूबर को आयोजित पिछली समीक्षा बैठक में जोनवार एवं वार्डवार राजस्व वसूली के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उनमें तेजी लाते हुए 30 नवंबर तक हर हाल में पूरा किया जाए। निर्धारित समयसीमा में लक्ष्य पूरा नहीं होने पर शेष राशि को दिसंबर माह के लक्ष्य में जोड़कर वसूली की जाएगी।