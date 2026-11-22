नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों को आवारा कुत्तों से होने वाले खतरे को देखते हुए नगर निगम ने धरपकड़ अभियान चलाया। निगम की टीम ने प्लेटफार्म, बुकिंग कार्यालय और सर्कुलेटिंग एरिया में घूम रहे कुत्तों को पकड़ा। रेलवे प्रशासन के निवेदन पर यह कार्रवाई की गई है।

रोज हजारों यात्रियों की आवाजाही रेलवे स्टेशन शहर के सबसे व्यस्त सार्वजनिक स्थलों में शामिल है। यहां प्रतिदिन हजारों यात्रियों का आना-जाना लगा रहता है। इनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। ऐसे में स्टेशन परिसर में आवारा कुत्तों की मौजूदगी यात्रियों के लिए परेशानी के साथ सुरक्षा का खतरा भी बनी हुई है। कई बार कुत्तों के अचानक दौड़ने या काटने की आशंका से यात्री असहज हो जाते हैं।