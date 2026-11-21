नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सड़क दुर्घटना में अविवाहित युवक की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने उसके भाई और बहन को कुल 36,300 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। दोनों ने 44 लाख 50 हजार रुपये मांगे थे। अधिकरण ने उन्हें मृतक पर आर्थिक रूप से आश्रित नहीं माना। अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बिलासपुर की पीठासीन अधिकारी नीरू सिंह ने यह आदेश सुखनाथ की मौत से जुड़े मामले में दिया।
दुर्घटना 28 जुलाई 2025 को शाम करीब चार बजे कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र में ग्राम मदनपुर के पास हुई थी। दीपका स्थित कार्यस्थल से सूरजपुर जिले के ग्राम तारा लौटते समय सुखनाथ की मोटरसाइकिल को सामने से आ रहे स्वराज माजदा वाहन (सीजी-10-बीडब्ल्यू-3921) ने टक्कर मार दी थी। वाहन चालक लोकेश्वर केंवट की लापरवाही से हुई दुर्घटना में सुखनाथ की मौत हो गई। मृतक के माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका था। उसके भाई नरेंद्र कुमार और बहन रीता ने मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा किया।
बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस ने कहा कि भाई बालिग है और कमाता है, जबकि बहन विवाहित है। गवाही में भाई ने बताया कि वह कुली और मजदूरी का काम कर प्रतिदिन 200 से 250 रुपये कमाता है। बहन दुर्घटना से पहले ही विवाहित थी और ससुराल में रहती थी। अधिकरण ने कहा कि एक ही राशन कार्ड या घर में रहने का प्रमाण आर्थिक निर्भरता साबित नहीं करता।
अधिकरण ने चालक की लापरवाही और सुखनाथ की मौत को प्रमाणित माना, लेकिन आश्रितता की क्षति का दावा खारिज कर दिया। संपदा की क्षति के लिए 18,150 रुपये और अंत्येष्टि व्यय के लिए 18,150 रुपये देने का आदेश हुआ। बीमा कंपनी को 30 दिनों में यह राशि 9 सितंबर 2025 से भुगतान तक आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा करनी होगी। राशि दोनों आवेदकों को बराबर मिलेगी।