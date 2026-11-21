नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। सड़क दुर्घटना में अविवाहित युवक की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने उसके भाई और बहन को कुल 36,300 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। दोनों ने 44 लाख 50 हजार रुपये मांगे थे। अधिकरण ने उन्हें मृतक पर आर्थिक रूप से आश्रित नहीं माना। अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बिलासपुर की पीठासीन अधिकारी नीरू सिंह ने यह आदेश सुखनाथ की मौत से जुड़े मामले में दिया।

28 जुलाई 2025 को मदनपुर के पास हुआ था हादसा दुर्घटना 28 जुलाई 2025 को शाम करीब चार बजे कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र में ग्राम मदनपुर के पास हुई थी। दीपका स्थित कार्यस्थल से सूरजपुर जिले के ग्राम तारा लौटते समय सुखनाथ की मोटरसाइकिल को सामने से आ रहे स्वराज माजदा वाहन (सीजी-10-बीडब्ल्यू-3921) ने टक्कर मार दी थी। वाहन चालक लोकेश्वर केंवट की लापरवाही से हुई दुर्घटना में सुखनाथ की मौत हो गई। मृतक के माता-पिता का पहले ही निधन हो चुका था। उसके भाई नरेंद्र कुमार और बहन रीता ने मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा किया।