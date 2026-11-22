नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। समुद्री तूफान अकवन के प्रभाव से बदले मौसम (Aaj Ka Mausam) का मिजाज अब धीरे-धीरे सर्दी की ओर बढ़ने वाला है। रविवार 22 नवंबर को वर्षा की संभावना बनी हुई है, लेकिन रात से मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगेंगे। 23 नवंबर से आसमान साफ होना शुरू होगा और 24 नवंबर से ठंड तेजी से बढ़ेगी। मौसम का यह बदला रूप पूरे सप्ताह यानी 28 नवंबर तक बना रहने के आसार हैं।

रविवार को बारिश, रात से बदलेगा मौसम मौसम के अगले सात दिन बिलासपुर और आसपास के इलाकों के लिए उतार-चढ़ाव भरे रहने वाले हैं। रविवार को आसमान में बादलों का डेरा रहेगा। दोपहर और शाम के समय हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। दिनभर नमी और ठंडी हवाओं का असर महसूस होगा। हालांकि रविवार की रात से मौसम में धीरे-धीरे बदलाव शुरू होने की संभावना है।