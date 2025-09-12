CG Weather Update: अधिकांश इलाके में मध्यम बारिश का संभावना, तामपाम में नहीं होगा बदलाव

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: प्रदेश में मौसम की स्थिति सामान्य बनी हुई है। मानसून का प्रभाव साधारण है। कुछ इलाकों हल्की बारिश हो रही हैं। वहीं एक बार फिर कई इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विभाग की मानें तो मानसून द्रोणिका माध्य समुद्र तल पर श्रीगंगानगर, बरेली, बाराबंकी, डेहरी, पुरुलिया, दीघा और उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर पूर्व बंगाल की खड़ी तक स्थित है। एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण उड़ीसा-उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर स्थित है तथा यह 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।

एक द्रोणिका उप हिमालयीन पश्चिम बंगाल और सिक्किम से पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक झारखंड दक्षिण उड़ीसा में स्थित ऊपरी हवा के चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण से होते हुए 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इनके प्रभाव से यह स्थिति बनी है। तभी तो दिनभर आसमान में बादल छाए रहे। राहत की बात यह कि गर्मी व उमस का अहसास कम हुआ। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, अगले तीन दिनों तक प्रदेश के मौसम और तापमान गुरुवार को बिलासपुर का मौसम ठंडक भरा रहा। वातावरण में हल्की नमी महसूस हुई। ठंडी हवाएं चलीं। इस वजह से गर्मी व उमस से थोड़ी राहत मिली। दिनभर आसमान में काले बादल छाए रहे। बारिश के नाम पर कहीं-कहीं बूंदाबांदी हुई।