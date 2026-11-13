बिलासपुर में छठ महापर्व शुरू: आज 5100 दीयों से जगमगाएगा अरपा तट, होगी भव्य आतिशबाजी

बिलासपुर नईदुनिया प्रतिनिधि: न्यायधानी बिलासपुर में सूर्य उपासना और लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व छठ शुक्रवार से विधिवत शुरू हो गया है। इस महापर्व को लेकर घरों से लेकर बाजारों और अरपा नदी के छठघाट तक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महापर्व के पहले दिन शुक्रवार को नहाय-खाय की परंपरा के साथ व्रती महिलाओं ने पवित्र स्नान और पूजा-पाठ कर व्रत का संकल्प लिया।

200 मीटर बढ़ाया गया छठघाट: श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन और समिति ने इस बार छठघाट की लंबाई 800 मीटर से बढ़ाकर 1000 मीटर (1 किलोमीटर) कर दी है। गुरुवार को कलेक्टर और एसएसपी ने स्वयं घाट पहुंचकर सुरक्षा व व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

आज शाम को अरपा नदी तट स्थित छठघाट पर 5100 दीयों से मां अरपा की भव्य महाआरती की जाएगी, जिसके बाद 15 से 20 मिनट तक शानदार आतिशबाजी होगी।

ट्रैफिक और सुरक्षा के कड़े इंतजाम: श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 8 पार्किंग जोन, 6 प्रवेश द्वार और 15 कंट्रोल पॉइंट बनाए गए हैं। इसके साथ ही व्यवस्था संभालने के लिए 525 स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है।

विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी: छठ पूजा समिति के डॉ. धर्मेंद्र दास ने बताया कि महाआरती में संत श्री श्री 1008 प्रेमदास महाराज (ब्रह्मबाबा) विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। इस भव्य आयोजन में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी भी शामिल होंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं को अरपा नदी को सालभर प्रदूषण और प्लास्टिक मुक्त रखने का संकल्प दिलाया जाएगा।

घाट पर स्थान आरक्षण की अनुमति नहीं, 'पहले आओ-पहले पाओ' व्यवस्था:

छठ पूजा आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रवीण झा ने व्रतियों और श्रद्धालुओं से विशेष अपील करते हुए स्पष्ट किया है कि घाट पर किसी को भी पहले से अपना नाम या निशान लिखकर जगह आरक्षित करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे किसी भी निशान को तुरंत मिटा दिया जाएगा। समिति ने 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर सभी को पूजा के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। साथ ही घाट की स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।