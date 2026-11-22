नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के आयुष विभाग में कार्यरत फार्मासिस्ट ग्रेड-दो को भी अब स्वास्थ्य विभाग के समान 1 अप्रैल 2006 से 2400 ग्रेड-पे का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पांच फार्मासिस्टों की याचिका का निराकरण करते हुए राज्य शासन को 5200-20200 वेतनमान और 2400 ग्रेड-पे का लाभ 1 जनवरी 2016 के बजाय 1 अप्रैल 2006 से देने का निर्देश दिया है।

इसके साथ वेतन निर्धारण और अन्य सेवा लाभों में भी संशोधन करना होगा। यह पूरी प्रक्रिया आदेश की प्रति प्राप्त होने के चार महीने के भीतर पूरी करनी होगी। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ ने यह आदेश दिया। कौन हैं पांच याचिकाकर्ता याचिकाकर्ताओं में बिलासपुर जिले के अमरकंठ प्रसाद राज और कुंज बिहारी बिरको, रायपुर जिले के चंपालाल दीवान, मुंगेली जिले के नीरसिंह ध्रुव और बिलासपुर जिले के सालिक राम बिरको शामिल हैं। ये सभी आयुष विभाग के अंतर्गत सरकारी आयुर्वेद औषधालयों में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हैं।

समान काम के बावजूद अलग तारीख से मिल रहा था लाभ याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रेशम लाल जायसवाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत फार्मासिस्ट ग्रेड-दो को 5200-20200 वेतनमान और 2400 ग्रेड-पे का लाभ 1 अप्रैल 2006 से दिया जा रहा है, जबकि आयुष विभाग के कर्मचारियों को यह लाभ 1 जनवरी 2016 से मिल रहा है। समान काम और समान पद होने के बावजूद अलग-अलग तारीख से वेतनमान देने को चुनौती दी गई थी। पहले भी आया था पक्ष में फैसला इससे पहले श्रम विभाग के फार्मासिस्टों ने भी इसी मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। 2 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट ने अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आयुष कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया था। इसके बाद आयुष विभाग के फार्मासिस्टों ने भी याचिका लगाई। हाई कोर्ट ने 31 अगस्त 2026 को अलग-अलग याचिकाओं में भी उनके पक्ष में फैसला सुनाया था।