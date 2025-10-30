अचानकमार टाइगर रिजर्व एक नवंबर से होगा गुलजार, सुबह और शाम होगी सफारी; यहां जानिए वाहन का किराया

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। चार महीने से बंद अचानकमार टाइगर रिजर्व एक नवंबर से पर्यटकों की सैर के लिए खुल जाएगा। प्रबंधन मार्ग मरम्मत, सफाई से लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अब तक एडवांस में 25 बुकिंग भी हो चुकी है। हालांकि यह बुकिंग अलग-अलग तिथि के लिए हैं। लेकिन, बुकिंग की स्थिति से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पर्यटकों को टाइगर रिजर्व खुलने का कितना इंतजार रहता है।

टाइगर रिजर्व को हर साल एक जुलाई से पर्यटकों की सैर के लिए बंद कर दिया जाता है। यह पाबंदी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के निर्देश पर लगाई जाती है। दरअसल यह बरसात का सीजन होता है और इस मौसम में वर्षा के कारण भ्रमण मार्ग चलने योग्य नहीं रहते। इसके अलावा वन्य प्राणियों के प्रजनन का समय होता है। पर्यटकों को दिक्कत न हो इसलिए प्रबंधन द्वारा हर साल बंद की सूचना चस्पा कर दी जाती है। इसके साथ ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी जाती है।

31 अक्टूबर तक रहेगा बंद हालांकि पिछले कुछ साल से पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए शिवतराई स्थित बैगा रिसार्ट को खुला रखा जाता है, ताकि पर्यटक यहां आकर ठहर सके और बरसात के सीजन में जंगल का आनंद उठा सके। एटीआर बंद रहने की 31 अक्टूबर को अंतिम तिथि है। एक नवंबर से इसे पर्यटकों के भ्रमण के लिए खोल दिया जाएगा। हर बार की तरह टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने इस बार भी भ्रमण मार्ग की मरम्मत से लेकर उसे वाहन के चलने योग्य बना लिया है। रंग-रोगन से लेकर सफाई भी पूरी कर ली गई है। इधर एटीआर खुलने का इंतजार कर रहे हैं पर्यटकों ने जैसे ही ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई, वैसे ही बुकिंग भी करा ली है, ताकि सफारी का भरपूर लुत्फ उठा सके।