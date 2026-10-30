छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को मिलेंगे 6 नए जज, सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने की छह नामों की अनुशंसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की कमी दूर करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने छह नए नामों की अनुशंसा की है। 30 अक्टूबर 2026 को हुई कॉलेजियम की बैठक में चार अधिवक्ताओं और दो न्यायिक अधिकारियों को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए अनुशंसित किया गया है। इनमें बार कोटे से चार और न्यायिक सेवा से दो नाम शामिल हैं।

कालेजियम ने अधिवक्ता आनंद शुक्ला, रत्न निधि पुस्टी (आर.एन. पुस्टी अथवा रतन पुस्टी), शशांक ठाकुर और सौरभ शर्मा के नामों की अनुशंसा की है। ये चारों अधिवक्ता कोटे से हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनाए जाने के लिए अनुशंसित हुए हैं।

न्यायिक सेवा से रजनीश श्रीवास्तव और बलराम प्रसाद वर्मा के नामों की अनुशंसा की गई है। इस तरह छह नामों में चार अधिवक्ता और दो न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। कॉलेजियम की अनुशंसा के बाद अब नियुक्ति की आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

22 स्वीकृत पद, रिक्त हैं आठ पद

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 22 पद स्वीकृत हैं। सितंबर 2026 में तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 14 बताई गई थी। छह नामों की अनुशंसा के बाद नियुक्तियां पूरी होने पर यह संख्या बढ़कर 20 हो सकती है। इसके बाद भी स्वीकृत पदों में से दो पद रिक्त रहेंगे। सितंबर में नियुक्त हुए न्यायाधीशों में संतोष शर्मा, सुषमा सावंत और सुधीर कुमार शामिल हैं।