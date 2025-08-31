CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का बदला मिजाज, 5 सितंबर तक झमाझम बारिश के आसार

नईदुनिया,बिलासपुर। अगस्त के अंतिम दिन से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मानसून द्रोणिका दक्षिण की ओर सक्रिय हो चुकी है और इसके असर से आने वाले सप्ताह में वर्षा की गतिविधियां तेज होने वाली हैं। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि 2 से 5 सितंबर के बीच बिलासपुर समेत उत्तर छत्तीसगढ़ के अंचलों में व्यापक वर्षा होगी। इससे किसानों और आमजन को गर्मी व उमस से बड़ी राहत मिलेगी।

शनिवार को न्यायधानी में उमस और तेज गर्मी से लोग बेहाल रहे। हालांकि विभाग का अनुमान है कि 31 अगस्त से हल्की वर्षा की शुरुआत होगी। प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। एक सितंबर को भी बादल छाए रहेंगे और रुक-रुककर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है।