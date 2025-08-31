CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का बदला मिजाज, 5 सितंबर तक झमाझम बारिश के आसार

नईदुनिया,बिलासपुर। अगस्त के अंतिम दिन से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मानसून द्रोणिका दक्षिण की ओर सक्रिय हो चुकी है और इसके असर से आने वाले सप्ताह में वर्षा की गतिविधियां तेज होने वाली हैं। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि 2 से 5 सितंबर के बीच बिलासपुर समेत उत्तर छत्तीसगढ़ के अंचलों में व्यापक वर्षा होगी। इससे किसानों और आमजन को गर्मी व उमस से बड़ी राहत मिलेगी।
शनिवार को न्यायधानी में उमस और तेज गर्मी से लोग बेहाल रहे। हालांकि विभाग का अनुमान है कि 31 अगस्त से हल्की वर्षा की शुरुआत होगी। प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। एक सितंबर को भी बादल छाए रहेंगे और रुक-रुककर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है।
सबसे बड़ी राहत दो से पांच सितंबर तक
दो से पांच सितंबर के बीच छत्तीसगढ़ में अच्छी वर्षा होगी। इस दौरान लगातार पानी गिरने से खेत-खलिहान तरबतर हो जाएंगे और गर्मी-उमस कम होगी। मौसम विभाग ने इस अवधि को सबसे ज्यादा असरदार बताया है। वहीं 6 सितंबर से वर्षा की गतिविधियां धीरे-धीरे कमजोर होंगी और मौसम सामान्य स्थिति की ओर लौटने लगेगा।
सतर्क रहने की अपील
विभाग ने वज्रपात की आशंका जताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की अपील की गई है।
सप्ताहभर का पूर्वानुमान
