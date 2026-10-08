बिलासपुर में 14 को छाएंगे बादल, 17 अक्टूबर को गरज-चमक का अलर्ट, जानें कब से बढ़ेगी ठंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: शहर में गुरुवार को मौसम सामान्य बना रहा। दिनभर आसमान साफ रहने से धूप खिली रही, शाम ढलते ही हल्की ठंडक महसूस हुई। मौसम विभाग के आंकड़ों में बिलासपुर में वर्षा दर्ज नहीं हुई। आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव नहीं, हालांकि कुछ तारीखों पर बादल और गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है।

मौसम विशेषज्ञ अब्दुल सिराज खान के अनुसार बिलासपुर में अगले कुछ दिनों तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। 14 अक्टूबर को दिन से देर रात तक आसमान में कहीं-कहीं बादल छाए रह सकते हैं। 17 अक्टूबर को गरज-चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा बाकी दिनों में मौसम सामान्य से शुष्क रहने के आसार हैं।

ऐसे में लोगों को फिलहाल लगातार वर्षा की स्थिति से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिलासपुर में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दोनों तापमान सामान्य से क्रमशः 0.8 और 2.1 डिग्री नीचे रहे। सुबह और शाम की नमी में भी अंतर दर्ज हुआ।

सुबह सापेक्ष आर्द्रता 82 प्रतिशत और शाम को 71 प्रतिशत रही। 24 घंटे में बिलासपुर में वर्षा शून्य मिली। विभाग ने प्रदेश में अगले दिन एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा की संभावना जताई है।

तापमान में गिरावट, पेंड्रारोड सबसे ठंडा