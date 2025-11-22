बिलासपुर में सर्द हवाओं ने बदल दिया टाइम टेबल, स्कूल अब सुबह इतने बजे से होंगे शुरू

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 10:12:58 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 10:12:58 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। जिले में बढ़ती ठंड ने लोगों की दिनचर्या ही नहीं, बल्कि स्कूली व्यवस्था पर भी असर डाल दिया है। बच्चों को सर्द सुबह में स्कूल पहुंचने में हो रही परेशानी को देखते हुए जिला शिक्षा विभाग ने स्कूल के समय में बदलाव का फैसला लिया है। अब सुबह की पाली में लगने वाले सभी स्कूलों का 7.30 की जगह आठ बजे कर दिया गया हैं, जिससे छात्रों को ठंड से राहत मिल सके।

    पूर्व में स्कूलों में सुबह की पाली में 7.30 बजे से शुरू होती थी, लेकिन अब नया समय सुबह आठ बजे तय किया गया है। समय में आघा घंटा का बदलाव करने से विद्यार्थियों को ठंड की सर्द लहरों से बचते हुए सुरक्षित तरीके से स्कूल पहुंच सकेंगे। यह बदलाव सप्ताह के अंतिम दिन यानी शनिवार को भी लागू रहेगा, उस दिन भी स्कूल सुबह आठ बजे से ही शुरू किए जाएंगे। हालांकि, दूसरी पाली में लगने वाले स्कूलों के संचालन समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।


    वे पहले की तरह दोपहर 12 बजे से ही संचालित होते रहेंगे। जिला शिक्षा विभाग का कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह से बच्चों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है, ताकि कम तापमान और कोहरे के बीच विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने में किसी तरह की दिक्कत न हो। फिलहाल, ठंड से कांपती सुबह में यह बदलाव बच्चों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।

    जिले में बढ़ती ठंड और सर्द हवाओं को देखते हुए सुबह की पाली में संचालित होने वाले सभी स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। बच्चों को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए अब स्कूल सुबह आठ बजे से लगेंगे। यह फैसला बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है। विजय तांडे, जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर।

