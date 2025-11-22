बिलासपुर में सर्द हवाओं ने बदल दिया टाइम टेबल, स्कूल अब सुबह इतने बजे से होंगे शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर। जिले में बढ़ती ठंड ने लोगों की दिनचर्या ही नहीं, बल्कि स्कूली व्यवस्था पर भी असर डाल दिया है। बच्चों को सर्द सुबह में स्कूल पहुंचने में हो रही परेशानी को देखते हुए जिला शिक्षा विभाग ने स्कूल के समय में बदलाव का फैसला लिया है। अब सुबह की पाली में लगने वाले सभी स्कूलों का 7.30 की जगह आठ बजे कर दिया गया हैं, जिससे छात्रों को ठंड से राहत मिल सके।

पूर्व में स्कूलों में सुबह की पाली में 7.30 बजे से शुरू होती थी, लेकिन अब नया समय सुबह आठ बजे तय किया गया है। समय में आघा घंटा का बदलाव करने से विद्यार्थियों को ठंड की सर्द लहरों से बचते हुए सुरक्षित तरीके से स्कूल पहुंच सकेंगे। यह बदलाव सप्ताह के अंतिम दिन यानी शनिवार को भी लागू रहेगा, उस दिन भी स्कूल सुबह आठ बजे से ही शुरू किए जाएंगे। हालांकि, दूसरी पाली में लगने वाले स्कूलों के संचालन समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।