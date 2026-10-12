अजगर के कैंसर की जटिल सर्जरी, अंबिकापुर से बिलासपुर तक चला जीवन बचाने का अनूठा मिशन

नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर : सरगुजा से एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने वन्यजीव चिकित्सा के इतिहास में नई उम्मीद जगा दी है। अंबिकापुर के विश्वकर्मा मंदिर के पीछे करीब एक सप्ताह पहले रेस्क्यू किए गए इंडियन रॉक पाइथन (अजगर) के मुंह में कैंसर की जानलेवा गांठ थी, भूख से तड़प रहा था, शिकार निगल पाना भी उसके लिए असंभव हो गया था। सरगुजा के स्नेकमैन सत्यम द्विवेदी की संवेदनशील नजर ने उसकी तकलीफ को समझा और 250 किलोमीटर का सफर तय कर उसकी जान बचा ली।

सत्यम ने जब अजगर को पकड़ा तो पहले लगा कि उसने कोई बड़ा शिकार निगला है, इसलिए मुंह सूजा हुआ है। लेकिन सांपों के व्यवहार और आहार की गहरी समझ रखने वाले सत्यम ने गौर से देखा तो मुंह के भीतर असामान्य गांठें दिखीं। अजगर आहार नहीं ले पा रहा था, धीरे-धीरे मौत की ओर बढ़ रहा था। सत्यम ने तुरंत वन विभाग सरगुजा से संपर्क कर अनुमति ली और उसे बेहतर उपचार के लिए अपनी निगरानी में बिलासपुर ले जाने का निर्णय लिया।

अंबिकापुर से बिलासपुर तक का यह सफर सिर्फ दूरी का नहीं, एक बेजुबान की जिंदगी के लिए जद्दोजहद था। बिलासपुर के कानन पेंडारी में उप संचालक एवं वन्यजीव विशेषज्ञ डा पीके चंदन ने अजगर की जांच की और तुरंत उसे पेट मेडिक्स के संचालक डा पीयूष दुबे के पास रेफर किया। साढ़े तीन घंटे चला जीवन-मृत्यु का संघर्ष डा पीयूष दुबे ने आधुनिक उपकरणों और अपनी सर्जिकल विशेषज्ञता से वह कर दिखाया जो अब तक शायद ही हुआ था। लगभग साढ़े तीन घंटे तक चली बेहद जटिल सर्जरी में अजगर के मुंह के भीतर बनी ट्यूमर की गांठ को सफलतापूर्वक निकाल दिया गया। ऑपरेशन के दौरान स्थिति काफी गंभीर थी, सर्जरी के बाद ड्रिप और विशेष देखभाल पर रखा गया।