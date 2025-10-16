मेरी खबरें
    Cyber Fraud: टीचर को दिया शेयर मार्केट में मुनाफे का झांसा, तीन लाख रुपये गंवा बैठी

    बिलासपुर की शिक्षिका शालिनी राठौर से शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 3 लाख रुपये की ठगी हुई है। जालसाज सोनम शर्मा ने टेलीग्राम एप के माध्यम से संपर्क किया और एनएसई कंपनी की कर्मचारी बताकर शेयर बाजार में निवेश करने का झांसा दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और लोगों से सावधान रहने की अपील की है।

    By sarfraj memon
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 01:52:02 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 02:22:52 PM (IST)
    साइबर ठग लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए अपना रहे हैं नए-नए तरीके।

    1. शिक्षिका से दावा किया कि वह शेयर बाजार में निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा सकती है।
    2. इसके बाद पीड़िता ने ठग पर भरोसा करते हुए, भेजे गए लिंक से एक निवेश आईडी बनाई।
    3. ठग ने अलग-अलग आईडी के माध्यम से तीन लाख रुपये अलग-अलग खातों में जमा कर दिए।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर, पेंड्रा। पुरानी बस्ती में रहने वाली शिक्षिका से ठगी का मामला सामने आया है। जालसाजों ने शेयर मार्केट में ज्यादा मुनाफा का झांसा देकर तीन लाख की ठगी कर ली। जब उन्हें ठगी की जानकारी हुई तो पेंड्रा थाने में शिकायत की है। इस पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    पेंड्रा के पुरानी बस्ती में रहने वाली शालिनी राठौर शिक्षिका हैं। उन्होंने साइबर ठगी का शिकार होने की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि ठगी की यह घटना 13 सितंबर को घटी। पीड़िता से टेलीग्राम एप के माध्यम से सोनम शर्मा नामक महिला ने संपर्क किया। सोनम शर्मा ने खुद को एनएसई (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) कंपनी की कर्मचारी बताते हुए शेयर बाजार से जुड़े निवेश योजना के संबंध में जानकारी दी। उसने शिक्षिका से दावा किया कि वह शेयर बाजार में निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा सकती है।


    पीड़िता ने ठग पर भरोसा करते हुए, भेजे गए लिंक से एक निवेश आईडी बनाई और निवेश शुरू कर दी।शुरुआत में ठग ने छोटे निवेश पर लाभ दिखाकर शिक्षिका का विश्वास जीत लिए। इसके बाद ठग ने अधिक रुपए निवेश करने के लिए कहा। भरोसे के कारण शालिनी राठौर ने अलग अलग आईडी के माध्यम से तीन लाख रुपये अलग-अलग खातों में जमा कर दिए।

    जब पीड़िता ने पैसे निकालने की कोशिश की, तो खाते में मौजूद राशि को फ्रीज कर दिया गया। इसके बाद उन्हें यह समझ में आ गया कि वह ठगी का शिकार हो चुकी हैं। पीड़िता ने तत्काल पेंड्रा थाना और साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    जांच में जुटी पुलिस, कहा लालच में ना आएं

    पुलिस विभाग का कहना है कि वह ठगी करने वालों का पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद ले रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। साइबर ठगी के इस मामले में पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इंटरनेट पर किसी भी अज्ञात व्यक्ति से निवेश संबंधी प्रस्तावों से सावधान रहें और व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाते और यूपीआई आईडी साझा करते समय सतर्क रहें।

