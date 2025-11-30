CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में भी चक्रवाती तूफान 'दितवाह' का असर, कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ (Cyclonic storm Ditwah effects) अब छत्तीसगढ़ के मौसम को बदलने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बादल घिरेंगे और दक्षिण छत्तीसगढ़ (Rain in Chhattisgarh) में बहुत हल्की बारिश की संभावना भी रहेगी।

वहीं बदलते मौसम का अप्रत्यक्ष असर मैदान के शहरों पर पड़ेगा और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दिखेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर के विज्ञानियों के अनुसार चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ (Cyclonic storm Ditwah) दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तरी श्रीलंका के पास सक्रिय है और 30 नवंबर की सुबह तक इसके उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों के समीप पहुंचने की संभावना है। इसी सिस्टम के चलते राज्य में हल्के बादल बढ़ेंगे।